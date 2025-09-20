Siguen quejas de gobernadores por Presupuesto: reclaman por falta de obras, educación y ciencia

El gobernador Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, advirtió que "no hay inversión en red vial, energía y gas". El ministro de Economía de Salta alertó sobre la eliminación de la Ley de Financiamiento Educativo, que garantiza el 6% del PBI para la educación, y el 1% para Ciencia y Tecnología.

El proyecto de Presupuesto 2026 que presentó el presidente Javier Milei cosechó miradas críticas desde las provincias , una vez que ingresó al Congreso y la letra chica llegó a mano de los gobernadores , preocupados por conocer si el año próximo contarán con recursos para obras públicas, educación y salud.

Desde Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro , advirtió que "no está en el presupuesto nacional" la inversión del Estado en infraestructura vial, energética y en gas, "condiciones con las que se genera trabajo". En Salta, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur , alertó sobre la eliminación de la Ley de Financiamiento Educativo, que garantizaba el 6% del PBI para la educación y el 1% para Ciencia y Tecnología, lo que consideró "un retroceso para el país".

En La Pampa, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Intronati, tras haberse interiorizado sobre el presupuesto nacional, denunció la paralización de proyectos con financiamiento federal y el incumplimiento de compromisos por parte del Gobierno nacional. Mientras que el gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo , hizo un viaje relámpago a oficinas de Ministerio de Infraestructura de la Nación, en donde constató que las obras que comprometió la Nación, en el marco del convenio de compensación de deudas, "están contempladas", pero aclaró que el proyecto de presupuesto "hasta acá únicamente fue un anuncio y esto tiene que pasar por el Congreso de la Nación".

Desde el nacimiento del espacio Provincias Unidas, que integran los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz) y el santafesino Pullaro, este último endureció sus críticas en contra de la Casa Rosada. En relación al proyecto de Presupuesto 2026, señaló que "mirando a la macroeconomía, lo que tenemos que lograr son las condiciones para que se pueda generar trabajo en Argentina y para eso tenemos que pensar en infraestructura vial, energética y en gas, para bajarle los costos a la industria, para mejorar los puertos, los aeropuertos y desde ya, las rutas. Y esto no vi que estuviese agendado en el presupuesto nacional".

La universidad pública es desarrollo, productividad, y la oportunidad para ser un país con prosperidad. El cambio de la matriz productiva necesita de más y mejores recursos humanos. Apoyarla es defender el futuro de nuestra provincia. Tenemos que dejar de debatir vetos…

El mandatario provincial, quien aclaró que todavía está en estudio la propuesta, indicó que respaldan y consideran "sumamente importante" avanzar hacia el equilibrio fiscal, pero también hizo hincapié en que los recursos para los salarios docentes son insuficientes. "A nuestro criterio, se queda muy corto porque más allá de que se anticipa un aumento por encima de la inflación sobre lo que es el 2025 para el 2026, hubo una pérdida del salario real superior al 40%. Por lo tanto, quedan muy atrasados los salarios", planteó en una entrevista con El Litoral. Y agregó que tampoco alcanzará lo proyectado para las universidades. "Se anuncian 4,8 billones de pesos, mientras que para sostener el sistema en el orden nacional se necesitan 7,2 billones, es decir, quedamos atrás", dijo.

Desde el norte

El ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, advirtió que el proyecto de presupuesto nacional deroga artículos claves, como la Ley de Financiamiento Educativo y la de Ciencia y Tecnología. "Se debería tener mucha atención de que no se elimine tal artículo y quede sin efecto el 6% del PBI para educación y el 1% para ciencia. No es una partida más, es una concepción de país", alertó el funcionario en une entrevista en Radio Nacional Salta. Recordó la Ley de Financiamiento Educativo surgió de la Carpa Blanca, en los 90, mientras que la de Ciencia y Tecnología permitió repatriar científicos, fortalecer al CONICET y desarrollar investigaciones estratégicas.

El funcionario destacó la importancia de que se haya presentado el proyecto pero fue categórico al sostener que de cada $100 que se recaudan en la Argentina, $70 se los queda Nación y $30 van a provincias y municipios. Se quejó, además, que esto sucede "mientras la Nación delega más funciones en las provincias pero concentra recursos que tienen asignación específica para las provincias, como el impuesto a los combustibles. "Es muy parecido a los 90", dijo. "¿Por qué las provincias tenemos que transferir tanto a la Nación si no vas a hacer rutas, hospitales o represas? Vamos a pelear por los recursos de los salteños, más allá del color político", cerró.

Quien se preocupó por conocer las planillas de la letra chica del proyecto de presupuesto fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Este jueves 18 protagonizó un viaje relámpago al Ministerio de Infraestructura de la Nación para constatar si estaban contempladas las obras que comprometió la Nación, en el marco de un convenio de compensación de deudas. Al regresar de la visita, en las que evitó las fotos con funcionarios nacionales, comunicó que "están incluidas las obras que nosotros ya venimos ejecutando". "A una la terminamos, que es el nuevo Penal; la otra obra es el Procrear, el Acueducto de Vipos y la obra de electricidad entre El Bracho y Villa Quinteros", explicó.

Es un día muy importante para el desarrollo productivo de Tucumán. Estuvimos presentes en la inauguración de una nueva línea llenadora de gaseosas en la planta de Cervecería y Maltería Quilmes. Esta inversión de más de 3 millones de dólares nos llena de… pic.twitter.com/z80Sp8k5so — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) September 19, 2025

Aclaró Jaldo que Tucumán no solicitó recursos para gastos corrientes. "No pedimos nosotros para pagar sueldo, solo lo que nos debe la Nación y que se cumpla el convenio que hemos firmado sobre compensación de deudas". Admitió que regresó de la Capital Federal con "cierta tranquilidad", si es que el presupuesto recorre los caminos que tiene que recorrer, que son el Senado y Diputados hasta ser ley. "Hasta acá el presupuesto únicamente fue un anuncio, tiene que pasar por el Congreso de la Nación", cerró.

"Presupuesto irrisorio"

Desde La Pampa, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Intronati, denunció la paralización y el desfinanciamiento federal para obras en esa provincia. Menciono el acueducto para General Pico, como un caso emblemático. "Es un proyecto al que le asignó un presupuesto irrisorio de $12.000 millones para el ejercicio 2026, lo que solo alcanzaría para un mes y medio o dos meses de ejecución", se quejó. "Ahí demuestran que no hay intenciones de avanzar y de darle continuidad a los compromisos que tenía la Nación", sostuvo en diálogo con Infopico Radio.

Detalló que una situación similar sucede con las rutas nacionales, a las que se les asignaron fondos insuficientes, incluso para su mantenimiento básico. Señaló que con un costo de $800 millones por kilómetro, el presupuesto nacional prevé $500 millones pero solo para "intervenciones". "No alcanza, solo se podría ejecutar medio kilómetro", lamentó. Y advirtió que la política de "déficit cero" del Gobierno terminará generando un "déficit social", al dejar a la población sin infraestructura esencial.