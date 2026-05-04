Jubilados y Pensionados de Santa Fe: cuándo cobro en mayo 2026 tras el feriado

En el corriente mes los beneficiarios de la caja santafesina verán un breve atraso en la liquidación de haberes.

Cuándo se completa el calendario de pagos de mayo 2026 en Santa Fe.

Los jubilados y pensionados de Caja de la Provincia de Santa Fe se preparan para un nuevo calendario de pagos en mayo 2026 , que llega con modificaciones respecto al mes anterior. Como suele suceder en fechas atravesadas por feriados, los cronogramas pueden sufrir ajustes que impactan directamente en el bolsillo de miles de beneficiarios.

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En este contexto, muchos adultos mayores están atentos a las fechas de cobro, ya que representan su principal fuente de ingresos. La organización de estos pagos resulta clave para poder afrontar gastos mensuales como alimentos, medicamentos y servicios.

Además, en medio de cambios y debates sobre el sistema previsional, también crecen las consultas sobre descuentos, aportes y los requisitos para acceder a una jubilación en la provincia de Santa Fe.

La Caja de Jubilaciones de Santa Fe confirmó el calendario de pagos de mayo 2026.

Jubilados de Santa Fe: calendario de pagos de mayo 2026

El calendario de pagos de mayo presenta un leve retraso respecto al mes anterior. Mientras que en abril los haberes comenzaron a abonarse el día 1, en esta ocasión el cronograma se corre debido al feriado y arranca el 4 de mayo.

Según lo informado, los jubilados y pensionados que perciben hasta $1.350.000 comenzarán a cobrar desde esa fecha. Por su parte, quienes superen ese monto deberán esperar hasta el 7 de mayo para recibir sus haberes.

Este corrimiento implica una demora de aproximadamente tres días, algo habitual cuando los primeros días del mes coinciden con jornadas no laborables.

Jubilados Santa Fe Conocé las fechas de pago, el aumento en las jubilaciones y en qué consiste el aporte solidario. Imagen: Freepik

Reforma Previsional Santa Fe: el importante descuento para un grupo de jubilados

En el marco de la reforma previsional provincial, se mantiene vigente el llamado aporte solidario, un descuento que alcanza a determinados jubilados y pensionados.

Este aporte está dirigido principalmente a quienes perciben haberes más altos, y tiene como objetivo contribuir al sostenimiento del sistema previsional. El porcentaje del descuento varía según el nivel de ingresos, aplicándose de manera progresiva.

De esta forma, quienes superan ciertos umbrales salariales verán reflejada esta deducción en sus recibos, como parte de las medidas adoptadas para equilibrar las cuentas del sistema.

Jubilados Santa Fe Conocé cómo obtener la jubilación de la Caja santafesina. Imagen: Pexels

Cómo tramitar la jubilación en Santa Fe

Para iniciar el trámite jubilatorio en la provincia de Santa Fe, es necesario cumplir con ciertos requisitos básicos, como la edad mínima (60 años para mujeres y 65 para hombres) y los años de aportes exigidos por la ley.

El proceso comienza con la recopilación de documentación personal y laboral, incluyendo DNI, constancias de servicios y certificaciones de aportes. Luego, se debe solicitar un turno ante la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Santa Fe.

Una vez presentada la solicitud, el organismo evalúa el expediente y, en caso de cumplir con todos los requisitos, otorga el beneficio. También existen instancias de asesoramiento para acompañar a los futuros jubilados durante todo el proceso.