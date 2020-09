Tandil se rebela y se baja del esquema de fases de cuarentena

La iniciativa marca un propio mecanismo de evaluación de aperturas y cierres en un clara rebeldía por sobre un decreto nacional. “Es una irresponsabilidad muy grande porque Tandil no es una ciudad amurallada es parte de una región”, sostiene en diálogo con Ámbito la ministra de Gobierno bonaerense María Teresa García. Y agrega que “esto muestra la poca solidaridad que tiene el intendente para con sus pares. Los jefes comunales de la región están muy preocupados”.

La decisión de Lunghi se da en un momento en el que Tandil, como sucede en gran parte del interior, enfrenta una fuerte suba de casos. De los 254 casos registrados hasta el momento la mitad son activos. El 93 por ciento de los contagios se dio en el último mes y el 79 por ciento ya es parte de la transmisión comunitaria. Sumado a esto, la ocupación de camas UTI a nivel local es de un 55 por ciento (un 62% en el ámbito público).

Además, la situación local expone una realidad más preocupante ya que los contagios en el personal de la salud duplican al promedio provincial y alcanzan el 10.9 por ciento. “No estamos abriendo nada nuevo. No vamos a dejar de cuidar ni controlar a ningún tandilense. Sabemos que estamos en un momento duro, difícil y con un aumento de casos, no solamente en Tandil sino en todo el interior de la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina”, sostuvo el intendente.

Como respuesta, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, bonaerense sostuvo que “si el intendente va a declarar la independencia, que la haga de manera completa. Y deje de percibir los ingreso por coparticipación y la ayuda constante que se le da desde la Provincia”.

“Rechazamos y repudiamos el accionar del intendente. Nos parece una decisión improvisada, extrema y temeraria. Lunghi habló de ‘un gran acuerdo de todos los sectores de Tandil’, pero no se puede arrogar ese lugar de la representación del absoluto. Denota un desconocimiento de cuáles son los espacios institucionales donde se representan esos consensos pretendidos. No se pueden soslayar las voces de tantísimos otros y otras tandilenses que están muy preocupados y que no quieren acordar con esta peligrosa decisión. Hay instituciones que están siendo destratadas. ¿Los profesionales de la salud no forman parte de esos sectores de los que habla? Son los que están en la trinchera”, le dice a este medio el presidente del bloque de concejales del Frente de Todos local, Rogelio Iparraguirre.

Antecedente

No es la primera vez que Lunghi avanza de manera individual. Hace tres meses, cuando la pandemia no golpeaba fuerte en el interior, intentó imponer un sistema de turismo regional. Sin embargo, no logró ni siquiera el apoyo del resto de los intendentes y debió retroceder. La semana pasada no pudo contener la decisión de los gimnasios locales de abrir pese a su prohibición.

Fuentes locales aseguran que se trató de una jugada propia para ir preparando el terreno para esta decisión final de cara a lo que serán las elecciones de 2021.