Uñac: "Me siento suspendido por una fecha, hay que ver si me sacan del campeonato"

"Tomé el camino de acatar el fallo, pero no lo comparto. Estamos vivienda esta elección con mucha expectativa. Creo que lo importante es que hemos cumplido el fallo de la Corte Suprema, no lo compartimos pero lo cumplimos. Es un hecho raro, inédito, pero somos respetuosos como ciudadanos” , dijo Uñac al ingresar al colegio Froilán Ferrero, en Pocito.

"Voy a contestar al fallo, pero a mí no me han notificado"

"Yo voy a contestar al fallo, pero a mí no me han notificado. Hay un proceso iniciado contra el ciudadano Sergio Uñac y hay un proceso que ha llegado al máximo tribunal, que ha contestado. Pero a mí, como ciudadano, nunca me han notificado. Al derecho de defensa hay que respetarlo, pero parece que en este caso en particular, no", agregó.