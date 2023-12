La tecnología detrás del Mercado de Capitales

Son numerosas las iniciativas con eje principal en el desarrollo de aplicaciones disruptivas, que existen a nivel nacional y que apuntan a acercar cada vez más al inversor final, no sólo corporativo, sino también “minorista” a los instrumentos del Mercado de Capitales. Buscan permitir no sólo defenderse ante el contexto inflacionario, sino también obtener ganancias a partir de los ahorros y la inversión, planificar estrategias personales, etc. Iniciativas que se apoyan en la tecnología para garantizar la simplificación, la facilidad de acceso y la inversión explicada en lenguaje cotidiano. Características que eran poco frecuentes décadas atrás en el Mercado de Capitales vernáculo, y lo transformaban casi en un tabú.