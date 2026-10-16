Elon Musk presentó un auto que vuela: el Tesla Roadster

El empresario mostró un prototipo equipado con propulsores de gas que le permiten elevarse y realizar maniobras en el aire. El vehículo todavía se encuentra en desarrollo, su producción está prevista para 2028 y la compañía no informó cuál será su precio.

Tesla prevé iniciar la producción del Roadster en 2028, aunque todavía no se difundieron detalles sobre el calendario de comercialización ni los volúmenes que podría fabricar la compañía.

El empresario estadounidense Elon Musk presentó el nuevo Tesla Roadster, un vehículo eléctrico deportivo equipado con un sistema de propulsión que le permite despegar del suelo y realizar maniobras en el aire . La demostración se realizó en las instalaciones de pruebas de SpaceX, en Texas, Estados Unidos, aunque el propio director ejecutivo de Tesla advirtió que la tecnología todavía está en desarrollo y que su funcionamiento definitivo no está asegurado.

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Durante el evento, la compañía mostró un prototipo capaz de acelerar hasta casi 100 kilómetros por hora en menos de un segundo, subir por una rampa pronunciada y completar una maniobra aérea antes de volver a estacionarse sobre el suelo. Para hacerlo, utiliza propulsores de gas frío incorporados en el chasis, una tecnología que apunta a diferenciarlo de los automóviles deportivos tradicionales.

La presentación representa una nueva apuesta tecnológica de Tesla, el fabricante estadounidense de vehículos eléctricos , que busca incorporar soluciones de ingeniería aeroespacial a sus automóviles. Sin embargo, todavía existe una diferencia entre las capacidades exhibidas durante la demostración y la posibilidad de desarrollar un vehículo que pueda sostenerse en vuelo durante períodos prolongados.

El elemento más novedoso del nuevo Roadster es su sistema de propulsión, que utiliza gas frío para generar empuje y permitir que el automóvil se eleve del suelo.

Durante la presentación, el prototipo tomó velocidad sobre una rampa, realizó un giro en el aire y utilizó los propulsores para completar la maniobra antes de regresar al suelo.

La prueba se desarrolló sin conductor debido a los riesgos asociados con el funcionamiento de esta tecnología experimental.

"Para asegurarnos de no matar a nadie", explicó Musk al justificar la decisión de realizar la demostración de manera autónoma.

El empresario también reconoció que el desarrollo todavía enfrenta desafíos técnicos. "El éxito no está garantizado", sostuvo durante el evento.

Después de la presentación, Musk publicó un video del vehículo en su cuenta de X, acompañado por un mensaje en el que aseguró: "Resulta que el futuro sí tiene autos voladores".

No obstante, la demostración no permite establecer que el Roadster tenga capacidad de vuelo sostenido. Lo que se exhibió fue una maniobra de elevación y desplazamiento aéreo asistida por propulsores.

Turns out the future does have flying cars pic.twitter.com/6fexPp6SXI — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026

Las características del nuevo Tesla Roadster

Tesla difundió a través de sus redes sociales información sobre las principales características técnicas y estéticas del prototipo.

Según la compañía, el nuevo Roadster incorpora aerodinámica activa, un sistema de succión multimodo y propulsores de gas frío.

Entre los elementos de diseño se destacan los faros ocultos, una luz trasera que ocupa todo el ancho del vehículo y superficies integradas a la carrocería para mejorar su perfil aerodinámico.

El automóvil también utiliza ruedas ultraligeras con radios delgados, diseñadas para mantener la resistencia estructural durante su funcionamiento en tierra.

Otro aspecto particular es la pintura denominada Ano White, que incorpora características derivadas de desarrollos aeroespaciales, entre ellas protección ultravioleta y criogénica, disipación electrostática y resistencia a la corrosión.

Los vidrios cuentan con un acabado denominado Gold Glazed, inspirado en los recubrimientos utilizados en las viseras de los trajes espaciales, junto con detalles de titanio.

En el interior, el modelo presenta una configuración de dos asientos y un volante de diseño similar al utilizado en los monoplazas de Fórmula 1.

Cuándo saldrá a la venta el Tesla Roadster y cuánto costará

Uno de los principales interrogantes después de la presentación es cuándo estará disponible comercialmente el nuevo automóvil.

Según informó CNN, Tesla prevé iniciar la producción del Roadster en 2028, aunque todavía no se difundieron detalles sobre el calendario de comercialización ni los volúmenes que podría fabricar la compañía.

Tampoco se comunicó el precio de venta del vehículo.

Esto significa que, por el momento, el nuevo Roadster continúa siendo un desarrollo tecnológico en fase de perfeccionamiento y no un automóvil disponible para su compra en el mercado.

La evolución del prototipo dependerá de que Tesla consiga validar sus sistemas de propulsión, seguridad y funcionamiento antes de avanzar hacia la producción.

Musk quiso demostrar que el video no era inteligencia artificial

Uno de los aspectos llamativos del evento fue la insistencia de Musk en realizar la demostración frente a espectadores.

En un contexto en el que las herramientas de inteligencia artificial permiten producir videos de apariencia realista, el empresario buscó que el público pudiera observar directamente el funcionamiento del automóvil.

"Necesitamos una audiencia para demostrar que no es inteligencia artificial. Así podrán decirles a las personas que lo vieron con sus propios ojos. Porque lo que vean con sus ojos, no lo creerán", afirmó.

La presentación dejó abierto el interrogante sobre el alcance definitivo de la tecnología.

Mientras Tesla exhibió la capacidad de su prototipo para realizar una maniobra aérea asistida por propulsores, todavía deberá demostrar si el sistema puede utilizarse de manera segura y repetible fuera de un entorno de pruebas.

Con una producción prevista para 2028, los próximos pasos estarán concentrados en el perfeccionamiento de la tecnología, la validación de sus capacidades y la definición de las condiciones necesarias para llevar el Roadster al mercado.