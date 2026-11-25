A pocos días de concretar su desembarco comercial en el país, la marca de Elon Musk incorporó una novedad en su plataforma local que no pasó inadvertida. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos y revolucionarios de la compañía estadounidense.

Tesla Roadster, la gran apuesta de la marca de Elon Musk

El desembarco de Tesla en la Argentina podría ser apenas el primer capítulo de una estrategia comercial mucho más amplia. Mientras los Model 3 y Model Y concentran la atención de los primeros compradores, un detalle en la página oficial de la automotriz comenzó a despertar nuevas expectativas.

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La compañía de Elon Musk incorporó a su sitio web argentino el Tesla Roadster , un superdeportivo eléctrico que promete desafiar los límites de la industria automotriz mediante tecnologías vinculadas al sector aeroespacial.

El vehículo cuenta con un apartado específico dentro de la plataforma local, donde los interesados pueden registrarse para recibir información sobre las próximas novedades del proyecto.

A diferencia de los otros dos modelos que actualmente comercializa Tesla en Argentina, el Roadster todavía no dispone de un configurador ni de un sistema de compra habilitado.

Su aparición en la web argentina no confirma su lanzamiento comercial , aunque representa una señal que alimenta las expectativas sobre una eventual ampliación del catálogo de la marca en el país.

Por el momento, no existen precios oficiales, fechas de preventa ni plazos de entrega para el mercado nacional.

El superdeportivo que promete desafiar las leyes de la conducción tradicional

Presentada en octubre de 2026, la evolución del Tesla Roadster recupera el nombre del primer automóvil comercializado por la compañía en 2008, pero incorpora soluciones tecnológicas que buscan llevar las prestaciones a otro nivel.

Entre sus características más impactantes aparece un sistema de propulsores de gas frío desarrollado con tecnología vinculada a SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk.

Esta configuración permite generar impulsos capaces de elevar momentáneamente el vehículo del suelo, una característica que explica por qué el proyecto comenzó a ser conocido como el “auto volador” del empresario estadounidense.

Entre sus características más impactantes aparece un sistema de propulsores de gas frío desarrollado con tecnología vinculada a SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk.

Durante su presentación también se exhibió una demostración de aceleración de 0 a 100 km/h en menos de un segundo, asistida por los propulsores de gas comprimido.

En cuanto a su motorización, el proyecto contempla dos motores eléctricos ubicados en el eje trasero y una potencia que podría superar los 1.340 CV, aunque algunas proyecciones de la compañía apuntan a cifras todavía mayores.

A lo largo de su desarrollo, Tesla también anticipó objetivos de autonomía cercanos a los 1.000 kilómetros y una velocidad máxima superior a los 400 km/h.

Sin embargo, estas prestaciones todavía deben considerarse preliminares, dado que el vehículo no cuenta con especificaciones definitivas de producción.

La propuesta contempla diferentes configuraciones, entre ellas las denominadas Thrust y Rocket, con distintos niveles de asistencia mediante propulsores. La variante más extrema no estará disponible en todos los mercados.

Cuándo podría llegar el Tesla Roadster a la Argentina

El proyecto acumula varios años de desarrollo y postergaciones desde que Tesla presentó el primer prototipo de esta generación en 2017.

Actualmente, 2028 es el horizonte previsto para el inicio de la producción destinada a clientes, aunque su comercialización internacional dependerá de la disponibilidad, la estrategia de expansión y las exigencias regulatorias de cada mercado.

En la Argentina, una eventual llegada también plantearía interrogantes relacionados con la homologación de sus tecnologías, especialmente aquellas que permiten elevar el vehículo momentáneamente del suelo.

Por ahora, Tesla ofrece a los usuarios argentinos la posibilidad de registrarse mediante la opción “Manténgame informado” de su página oficial.

El deportivo más ambicioso de Elon Musk ya tiene un espacio en la plataforma argentina de la compañía. El interrogante es si esa presencia digital terminará convirtiéndose en una oportunidad comercial concreta para los compradores locales.