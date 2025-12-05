BDO eligió a Gabriel Blasi como el CFO del año + Seguir en









El director financiero de Telecom recibió el premio al líder financiero más destacado, en un evento que reunió a más de doscientos referentes del mundo empresario, tecnológico y del mercado de capitales.

El Premio CFO del Año se consolidó como uno de los hitos anuales del sector.

BDO en Argentina celebró una nueva edición de su tradicional encuentro anual y consagró a Gabriel Blasi, Chief Financial Officer (CFO) de Telecom, como el CFO del Año. La distinción, elegida por pares y evaluada bajo una metodología de la Universidad del CEMA (UCEMA), reconoce liderazgo, gestión financiera, innovación y eficiencia en el uso del capital.

El evento se realizó en Amigos del Bellas Artes, donde más de doscientos ejecutivos del sector empresario, financiero y tecnológico analizaron los desafíos del rol del CFO en un contexto de cambios acelerados.

La apertura estuvo a cargo de Claudio Doller, CEO de BDO en Argentina, quien destacó la importancia de generar espacios para compartir miradas estratégicas en un escenario donde la función financiera se vuelve cada vez más transversal. Luego se desarrolló el bloque de Economía, Regulación y Mercado de Capitales, que incluyó diálogos con el diputado Bertie Benegas Lynch y con Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Silva subrayó los avances regulatorios impulsados desde el organismo: “Entre las cientos de regulaciones que hemos sancionado para innovar, desregular, simplificar y abreviar la operatoria del mercado de capitales, quiero destacar el Régimen de Oferta Pública Automática, que otorga mayor libertad a los CFO para elegir cuándo salir al mercado, sin aprobación de la CNV”, afirmó.

Más tarde, el encuentro sumó el Panel Tech, con la participación de Alex Cereghini (Esker), Fernanda Pérez (SAP), Gabriel Arango (GlobalLogic) e Ignacio Garassino (Grid Dynamics), en torno al impacto de la automatización y la inteligencia artificial en la gestión financiera. A continuación, el Panel de CEOs, con Carlos Moltini (Telecom), Dante Dell´Elce (Litoral Gas / ECS), Diego Rivas (Banco Galicia) y Manuel Trigas (Grupo Corven), analizó el paso del tablero financiero al liderazgo estratégico.

Un reconocimiento entre pares El galardón para Blasi surgió de un proceso de postulación entre colegas y la evaluación de un jurado de expertos sobre criterios de gestión, visión estratégica y capacidad de innovación. La distinción fue entregada por Claudio Doller, CEO de BDO en Argentina, y Antonio Marín, vicerrector y director de la Escuela de Negocios UCEMA. Al recibir el premio, Blasi puso el foco en el trabajo colectivo: “Este reconocimiento es del equipo de Telecom, que todos los días empuja para hacer mejor las cosas en un escenario cada vez más desafiante. También es de mi familia, que me acompaña de manera incondicional”, señaló. Y agregó: “Es un orgullo formar parte de una camada de ganadores donde vuelve a aparecer la UCEMA, una institución que viene marcando una tradición de formación en quienes reciben este premio”. Con más de una década de trayectoria, el Premio CFO del Año se consolidó como uno de los hitos anuales del sector, combinando análisis económico, innovación tecnológica y liderazgo corporativo. Para BDO, el encuentro refuerza su rol como articulador entre empresas, reguladores y referentes de la comunidad financiera.

