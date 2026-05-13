Avanzan proyectos de reforma electoral en legislaturas y más provincias adoptan Ficha Limpia

Gobernadores de distintos pelajes empujan proyectos con cambios de cara a los comicios del 2027. Escenarios abiertos en Chaco, Misiones y Santa Fe. PASO y lemas, entre los principales ítems.

Mientras el Congreso inicia el tratamiento de la reforma electoral , distintas provincias avanzan con proyectos similares en sus legislaturas con el sol del 2027 asomando en el horizonte. Primarias, ley de lemas y ficha limpia son algunos de los puntos más sinuosos en los textos que impulsan gobernadores de escuderías variopintas.

Este miércoles, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado comenzó a discutir la iniciativa del presidente Javier Milei que, entre otros puntos, incluye la eliminación de las PASO y la implementación definitiva de la Boleta Única Papel (BUP). La Libertad Avanza (LLA) todavía está lejos de tener asegurados los votos, ya que mandatarios dialoguistas y fuerzas aliadas tomaron distancia.

La cuestión más delicada pasa por Ficha Limpia. Los sectores que suelen acompañar al Gobierno buscan tratar ese ítem aparte, mientras que en la Casa Rosada se muestran intransigentes.

En paralelo, algunos distritos empujan reformas en la misma tónica. No sin polémica, Salta ya logró cambiar las reglas para el año que viene, mientras que Chaco busca hacer lo propio. Santa Fe alista un proyecto propio y Misiones avanzará con modificaciones e impulsa su propia Ficha Limpia. Semanas atrás, Tucumán aprobó una dura ley en ese sentido.

El gobernador salteño, Gustavo Sáenz , se anotó una cucarda y logró que la Legislatura le dé el visto bueno a su propia reforma electoral, que tiene al regreso de los lemas bajo la lupa opositora. Con 22 de los 23 senadores provinciales reportándole, el proyecto pasó sin turbulencias por la Cámara alta, aunque levantó polvo en el arco político.

Promulgada esta semana, la "ley de Participación Democrática" contempla que los frentes y alianzas puedan presentar varias listas internas para cargos legislativos y municipales, sumándose entre sí los votos. Todos los sufragios del sello se acumulan y se determina, dentro de la escudería, el reparto de cargos de acuerdo a los números. La modalidad, sin embargo, no incluye a los puestos de gobernador y vice.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaEmiliaOro/status/2049985103384785171&partner=&hide_thread=false NI LA LEY DE LEMAS LOS VA A SALVAR DE RENDIR CUENTAS, SALTA YA DESPERTÓ. Gracias de corazón por todo el apoyo que nos dieron pic.twitter.com/8j5UPz48aC — Maria Emilia Orozco (@MariaEmiliaOro) April 30, 2026

Este pasaje de la reforma suscitó el malestar opositor. Desde la intervención del PJ -enfrentada al gobernador- consideraron que se trata de un "retroceso de más de 25 años". "Establece dos sistemas diferentes: para gobernador no existe y para intendentes y demás sí. Mezcla dos sistemas en uno, es una confusión muy grande", plantearon. Dijeron, también, que "favorece los acuerdos de cúpula" y las elecciones "a dedo". En vez de eso, ponderaron a las PASO como "el mejor sistema" para dirimir candidaturas. Vale recordar que la provincia eliminó de manera definitiva las primarias en 2024.

LLA, en tanto, acusó al oficialismo de querer "revivir una vieja técnica derogada en Salta hace más de 20 años" y habló de "mañas políticas de la casta para atornillarse en el poder". La pulseada tiene como telón de fondo la posibilidad de que Sáenz compita o no por un nuevo mandato. El gobernador no tendría reelección, ya que cursó dos gestiones, aunque el escenario está abierto: una reforma constitucional aprobada en 2021 sería el atajo que lo habilitaría a jugar. Cuestión de interpretación. En el distrito anticipan que la última palabra la tendrá la Justicia.

En Chaco, Leandro Zdero impulsa un proyecto para suspender las PASO en 2027, tal como ocurrió el año pasado. La iniciativa del bloque Chaco Puede obtuvo dictamen favorable días atrás, en un jornada de alto voltaje que incluyó fuego cruzado entre el oficialismo y la oposición peronista, que denunció una "maniobra" por parte de la escudería del mandatario radical, aliada de los libertarios.

Desde la gestión de Zdero deslizan que la realización de las primarias implica un gasto de $3.000 millones. Desde el otro lado del ring, como ocurre a nivel nacional, el PJ advierte por "un traje a medida" en manos del Ejecutivo, ya que las primarias son herramientas que permiten ordenar a las fuerzas políticas. En cualquier escenario, la reyerta se resolverá la semana próxima, cuando la Legislatura finalmente discuta el proyecto en el recinto.

Leandro Zdero.jpg Leandro Zdero apuesta a suspender las PASO en Chaco.

Por su parte, el santafesino Maximiliano Pullaro alista una reforma electoral propia. En la Casa Gris dan cuenta de que trabajan en el proyecto pero admiten que todavía está verde. "Hay que ajustar varias cosas", comentaron a Ámbito. Uno de los desafíos será conseguir el respaldo de todas las fuerzas que conforman el oficialista frente Unidos, que condensa al PRO, la UCR y a los socialistas, entre otros.

De antemano, se espera que no haya modificaciones al sistema de PASO: Santa Fe es pionera en su implementación en todo el país. El año pasado, mientras distintas provincias avanzaban en la suspensión de las primarias, "la bota" las mantuvo en pie y definió sus candidaturas mediante ese sistema. Sí podría haber cambios en la Boleta Única y en los pisos de votos.

Avanza Ficha Limpia en provincias

En una sintonía similar, también se mueven iniciativas sobre Ficha Limpia en algunas provincias. Tucumán, por ejemplo, sancionó el mes pasado por unanimidad una ley en ese sentido. El proyecto fue fruto de la unificación de otros siete en danza y es presentado como uno de los más severos y abarcativos del país, ya que no solo alcanza a cargos electivos, sino que también se extiende a designaciones en los tres poderes del Estado, municipios y comunas.

A diferencia de otros distritos que aplican el sistema, la legislación tucumana abarcará a toda la estructura estatal, con condena en segunda instancia como requisito y un catálogo ampliado de delitos inhabilitantes. De esta manera, ya son 10 las jurisdicciones que aprobaron textos similares: Chubut, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, San Juan, Jujuy, Salta, Mendoza y Córdoba.

En Misiones, avanza en la Legislatura un proyecto de Ficha Limpia. Recientemente, en una reunión de Encuentro Misionero, la nueva carcasa del oficialismo local, el hombre fuerte de la política en tierra colorada, Carlos Rovira, había anticipado la confección del texto, que ya cosechó críticas por parte de la oposición.

Ficha Limpia Misiones

El mismo incluye inhabilitaciones para ser candidatos a quienes sean condenados por delitos de corrupción, deudas alimentarias, ciberdelitos e incluso denuncias por maltrato animal. También habilita a cualquier ciudadano a impugnar candidaturas y fija sanciones para denuncias falsas, al tiempo que responsabiliza a partidos y frentes por verificar la situación de sus candidatos, con posibles sanciones que van desde multas hasta la pérdida de personería jurídica.

Desde el PRO condicionaron su respaldo, advirtiendo que temen que la medida se utilice como una "herramienta política". La legisladora Analía Labandoczka pidió que la ley sea un instrumento de transparencia ciudadana" y "no una herramienta política de los oficialismos para decidir, arbitrariamente, quién puede ser o no candidato".

La paradoja del caso es que Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, los dos senadores nacionales que responden a Rovira, fueron quienes sepultaron el proyecto de Ficha Limpia en el Congreso el año pasado, desatando la cólera del partido amarillo, principal interesado en aprobarlo en todo el país.