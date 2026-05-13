Gastón Cocchiarale, del mainstream a la autogestión con la apertura de un teatro propio

Es actor, autor, director, productor e inauguró su propia sala, Almagna, en el corazón de los teatros independientes. Forma parte de “Empieza con D”, de Juan José Campanella, integra el elenco de “El encargado” que estrenó su cuarta temporada en Disney y sigue dando clases de teatro.

“Me gusta llevar adelante mis propios proyectos y no solo depender del mercado y la industria, que a veces merma, porque puede haber trabajo como no. Ahora con mi nueva sala se abren muchas posibilidades y la producción propia puede crecer exponencialmente por no estar limitada por el espacio”, dice Gastón Cocchiarale, actor, autor, director y productor que inauguró su propia sala en el corazón de los teatros independientes. Cocchiarale forma parte de “Empieza con D”, de Juan José Campanella , integra el elenco de “El encargado” que estrenó su cuarta temporada en Disney y sigue dando clases de teatro.

Almagna queda en Guardia Vieja 3783, entre Bulnes y Mario Bravo, y abrió el fin de semana con la obra “Amantes, casados y desconocidos”, que se presenta los viernes a las 20. Una comedia que se presentó a sala llena durante 3 años y ahora forma parte de la programación de este nuevo espacio, que busca combinar proyectos con perfil semicomercial con actores conocidos y otros más independientes. Conversamos con Cocchiarale.

Periodista: Qué gran apuesta la de abrir una sala de teatro independiente, está en pleno corazón de salas míticas como Espacio Callejón o el Camarín de las Musas, ¿por qué quisiste abrir tu sala? ¿Qué necesitaste para encarar este proyecto?

Gastón Cocchiarale: La sala está en la zona más importante del teatro independiente que son tan sólo cuatro manzanas, hay como diez teatros y estoy feliz de pertenecer a este circuito valioso. Siempre tuve el deseo de la sala propia, me gusta mucho producir, genero teatro propio, autogestión, más allá de mi carrera como actor en el mainstream, mi escuela de teatro fue creciendo, tengo 250 alumnos, toda mi vida di clases en Patio de Actores. Necesitaba este espacio y tuve suerte de que un alumno, Jorge García, me contara su deseo de abrir una sala. Nos unimos desde lo comercial y, lo económico como socios. Empezamos a buscar un lugar y dimos con este espacio que era instituto de danza abandonado desde 2019. A fines de 2024 empezamos a trabajar en lo que hoy es Almagna.

G.C.: Iré encontrando con el hacer, escribo, dirijo y actúo pero nunca dirigí un teatro. Observo producciones de otras salas, respeto lo que lograron Timbre 4 o El Camarín, con audiencia cautiva, o el Picadero, son faros en relación a la curaduría. Almagna esperemos se convierta en una sala respetada y querida por el circuito y el público. Intentaremos generar un mix con proyectos con perfil semicomercial con actores conocidos y otros más independientes, amateurs u obras cortas de alumnos de mi escuela o proyectos míos. Me la convivencia en términos de diversidad cultural, buscando estándares de excelencia. Tenemos una planta de luces de primer nivel, camarines bellísimos, un escenario amplio, una platea con butacas de terciopelo. Intentaremos que la curaduría vaya hacia ese lugar.

P.: Teniendo trabajo en el comercial , cine y series apostas a salir de tu zona de confort y no seguir haciendo más de lo mismo aunque imagino seguirás con lo que funciona.

G.C.: Siempre me gustó lo comercial, lo mainstream y el mundo independiente y autogestivo. Soy inquieto, deseante, me gusta llevar adelante mis propios proyectos y no solo depender del mercado y la industria que a veces merma, a veces hay más trabajo, a veces menos, pero ahora el sueño de mi espacio es real, siempre tuve mi recorrido pero ahora se abren muchas posibilidades y la producción propia puede crecer exponencialmente por no estar limitada por el espacio. No quiero dejar de ser actor por tener mi sala, la idea es que convivan. Este año no podré estar en funciones de mi sala los fines de semana porque estaré de gira con “Empieza con D” de Campanella, la idea es armar un buen equipo de trabajo en la diaria y supervisar. Estoy feliz de que mi carrera en el comercial haya crecido y tenga popularidad, estar dentro del radar, hace más de 10 años que todos los años tengo laburo.

P.: ¿De qué trata la obra con la que abre la sala, “Amantes, casados y desconocidos”?

G.C.: Es obra norteamericana de los años 70 muy divertida que habla de diferentes formas de amar y formatos del amor, con mirada ácida e incomoda. Tiene mucho humor y emotividad, nos trajo muchas alegrías, son cuatro relatos cortos de amor y compré los derechos. La adapté al hoy a la Argentina, buscando nuestra propia singularidad, hice un trabajo fino respetando los gags, la estructura, pero acercándolo a la sociedad de hoy. La dirijo y la produzco, arrancó sin expectativa, eran todos alumnos míos que me trajeron la inquietud, y lo que era hacer una muestra de 8 funciones fueron cinco temporadas, tres años en cartel, más de 5.000 personas que la vieron, pasamos a sala grande de Timbre 4 y fue un batacazo inesperado. Actúa mi socio de Almagna y es la obra que abrió el espacio, va los sábados a las 20.

P.: ¿Qué proyectos sumarás a la sala, autores locales, extranjeros, comedia, drama?

G.C.: Se suma “Lobas” de Nora Fernández, “Una” con Miriam O' dorico, “Alfa” de Felicitas Camien, “Vanya”, con Paulo Brunetti, “Todo roto”, de Nicolás Acosta, el Ciclo expreso, obras de Pinter, “Traición” dirigiré yo y la otra Lisandro Fiks, vendrá Sofía Gala con una obra de Anahí Berneri, “El amor es una mierda” con Vanesa Maja. La idea es juntar teatristas que les gusta lo intelectual con el tachero que vive en el barrio y se acerca, queremos que sea una sala masiva y popular.

P.: ¿En que otros proyectos estás?

G.C.: Hace 13 meses en obra para abrir el espacio así que fue un alivio inaugurar, doy clases todas las noches, salgo de gira con Campanella por Rosario, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, La Plata, San Isidro, Canning, se estrenó “El encargado 4” que es éxito arrollador en Disney y quizá se haga la quinta.