Elecciones en Boca: cuándo se realizan, cuáles son los candidatos y quiénes pueden votar

¿Cuándo son las elecciones en Boca?

Las elecciones en Boca se celebrarán el próximo domingo de 9 a 18 horas en el Estadio Alberto J. Armando. Ese mismo día el equipo dirigido por Gustavo Alfaro enfrentará a Rosario Central en calidad de visitante.

Son más de 82 mil los socios de Boca habilitados para votar. Los padrones se encuentran pegados en el hall principal del club, en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza y en el polideportivo Benito Quinquela Martín.

¿Qué requisitos deben cumplir los socios de Boca para poder votar?

Podrán participar de los comicios todos los socios vitalicios, activos y del interior y del exterior, de ambos sexos, con dos años de antigüedad. Como requisito indispensable deben tener la cuota al día, es decir, paga hasta noviembre.

Los socios adherentes no tienen la posibilidad de emitir sufragio. Esto es debido a que no son plenos y no pagan la misma cuota que el resto.

Restricciones y prohibiciones

El día de las elecciones en Boca está prohibido asistir con cualquier tipo de distintivo asociado a alguno de los candidatos. Esto puede ser considerado voto cantado, anulando el sufragio.

Más allá de ser un ídolo de la institución, Riquelme forma parte de esta elección siendo candidato a vicepresidente segundo por la lista que encabezan Ameal y Pergolini. Por ende, los socios tienen prohibido asistir con camisetas del exenganche.

¿Qué se elige?

Los socios de Boca elegirán al presidente de la institución por los próximos cuatro años. También definirán al vicepresidente 1ro y a los 16 miembros titulares de la Comisión Directiva.

Por otra parte, también se votarán los 210 representantes de la Asamblea y los 60 suplentes. Finalmente, del sufragio también saldrá la composición de la Comisión Fiscalizadora con sus 5 miembros titulares y 3 suplentes.

Vale hacer un asterisco para explicar la elección del vicepresidente 2do. El flamante presidente seleccionará a cualquiera miembro de Comisión Directiva para ocupar ese cargo.