Arrancan los cuartos de final del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y posibles formaciones + Seguir en









Cuatro equipos buscarán este martes dar el primer paso rumbo a las semifinales en una jornada clave del fútbol argentino.

El Torneo Apertura inicia una nueva etapa con los primeros cruces de cuartos de final.

La Liga Profesional pondrá en marcha este martes los cuartos de final del Torneo Apertura con dos encuentros que definirán a los primeros semifinalistas. Belgrano recibirá a Unión de Santa Fé en Córdoba y más tarde Argentinos Juniors enfrentará a Huracán en La Paternal, en una jornada que comenzará a perfilar el camino hacia el título.

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Desde las 19 en Córdoba, Belgrano recibirá a Unión en el estadio Julio César Villagra con el objetivo de seguir en carrera tras el envión anímico que dejó la victoria frente a Talleres en el clásico. El equipo de Ricardo Zielinski no contará con Lucas Passerini por expulsión y todo indica que Nicolás “Uvita” Fernández ocupará su lugar. Del otro lado, Unión llega fortalecido luego de eliminar a Independiente Rivadavia en Mendoza tras haberse clasificado a octavos por diferencia de gol.

Más tarde, a partir de las 21:30 en La Paternal, Argentinos Juniors enfrentará a Huracán en otro cruce decisivo por un lugar en semifinales. El Bicho viene de dejar afuera a Lanús como local y buscará volver a hacerse fuerte en el estadio Diego Armando Maradona. Huracán, en tanto, llega tras eliminar a Boca en la Bombonera, aunque afrontará el partido con las bajas de Eric Ramírez y Fabio Pereyra, ambos expulsados en el encuentro anterior.

cuartos de final torneo (1) El Gigante de Alberdi y el estadio Diego Armando Maradona serán protagonistas de una jornada decisiva.

Belgrano y Unión abren los cuartos de final en Córdoba El primer cruce de los cuartos de final se jugará desde las 19 horas en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. El encuentro será televisado por ESPN Premium, con Andrés Merlos como árbitro principal y Fernando Espinoza en el VAR.

Belgrano llega con el impulso anímico que dejó la victoria frente a Talleres en el clásico cordobés, aunque no podrá contar con Lucas Passerini tras su expulsión. Unión, en tanto, viene de eliminar a Independiente Rivadavia en Mendoza y buscará volver a dar el golpe fuera de casa. Posibles formaciones Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski. Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón. union belgrano Belgrano y Unión abrirán la acción en Córdoba desde las 19 horas. Argentinos Juniors y Huracán protagonizan el otro gran duelo de la jornada El segundo encuentro de la jornada comenzará a las 21:30 en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal. El partido será transmitido por TNT Sports y tendrá a Fernando Echenique como árbitro, acompañado por Hernán Mastrángelo en el VAR. Argentinos Juniors viene de eliminar a Lanús como local, mientras que Huracán llega tras conseguir uno de los triunfos más resonantes de los octavos de final. El Globo tendrá bajas importantes por las expulsiones de Eric Ramírez y Fabio Pereyra. Posibles formaciones Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Sebastián Prieto, Román Riquelme, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Facundo Jainikoski, Tomás Molina y Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.

Brayan Cortés; Sebastián Prieto, Román Riquelme, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Facundo Jainikoski, Tomás Molina y Hernán López Muñoz. Nicolás Diez. Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Lucas Carrizo, Máximo Palazzo, Lucas Blondel; Facundo Waller, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez. argentinos huracan Argentinos Juniors y Huracán cerrarán el martes con un partido clave por el pase a semifinales. Con apenas un día de descanso desde el cierre de los octavos de final, el Torneo Apertura volverá rápidamente a escena con dos cruces que prometen emociones y que comenzarán a definir quiénes seguirán en carrera por el campeonato.