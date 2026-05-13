Argentinos Juniors se impuso ante Huracán y avanzó a semifinales del Torneo Apertura + Seguir en









En un partido disputado, el "Bicho" venció 1 a 0 al "Globo" con un gol de Tomás Molina en el primer tiempo extra, tras igualar sin goles en los 90 minutos. Ahora enfrentarán a Belgrano.

Argentinos Juniors se impuso ante Huracán y avanzó a semifinales del Torneo Apertura.

Argentinos Juniors le ganó 1 a 0 a Huracán por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Diego Armando Maradona. Con este resultado, el "Bicho" se enfrentará a Belgrano en las semifinales.

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En un partido disputado, el equipo de La Paternal selló su pase a la próxima instancia donde enfrentará al "Pirata" cordobés, que se impuso 2-0 ante Unión de Santa Fe. Ahora, queda definir que día se disputará el encuentro, pero está previste que sea el sábado 16 o el domingo 17 .

Argentinos Juniors venció a Huracán y es el segundo semifinalista La primera mitad fue cerrada y muy friccionada. Argentinos Juniors intentó imponer su habitual buen trato de la pelota, mientras que Huracán respondió con el orden y la solidez del equipo de Diego Martínez. En un trámite cortado y de pocas ventajas, el Bicho generó las situaciones más claras, pero Hernán Galíndez respondió con seguridad.

En el arranque del complemento, Huracán estuvo cerca de romper el cero y tuvo las chances más peligrosas de la noche. Primero con un cabezazo de Hugo Nervo que encontró una gran reacción de Brayan Cortés y después con un remate de Jordy Caicedo que el arquero volvió a salvar sobre la línea, evitando que la pelota ingresara por completo.

Los 90 minutos terminaron igualados 0 a 0 y la definición se trasladó al alargue. A los cuatro minutos del primer tiempo suplementario, Argentinos logró ponerse en ventaja: Leandro Nicolás Lozano envió un centro preciso desde la derecha y Tomás Molina apareció de cabeza para marcar el 1 a 0 y desatar el festejo en La Paternal.

Embed Gol agónico de Molina: Argentinos Juniors vence 1-0 a Huracán en el alargue.pic.twitter.com/mZsFaUTNJM — MDZ Online (@mdzol) May 13, 2026 Durante la segunda mitad del alargue, el Bicho logró adueñarse del trámite y sostener la ventaja, mientras que el Globo, empujado más por el impulso que por claridad, no consiguió quebrar la resistencia del equipo de Nico Diez, que avanzó a semifinales y se medirá con Belgrano. Formaciones Argentinos Juniors vs Huracán Argentinos Juniors: Brayan Cortés, Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto, Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz, Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Martín Nervo, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Lucas Blondel, Leonardo Gil, Facundo Kalinger; y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.