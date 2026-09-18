Brad Pitt regresará para la secuela de "Guerra Mundial Z" producida por Paramount + Agregar ámbito en









La película original de 2013, basada en la exitosa novela de Max Brooks de 2006, recaudó más de u$s540 millones en la taquilla mundial.

Pitt volverá al universo nacido a partir del filme de 2013.

Brad Pitt volverá a protagonizar la próxima película secuela de Guerra Mundial Z (2013) de Paramount Pictures.

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Edward Berger, quien recientemente dirigió a Pitt en The Riders para A24, dirigirá la película a partir de un guion de Dennis Kelly. Los detalles de la trama de la esperada secuela se mantienen en secreto.

La película original de Guerra Mundial Z, basada en la exitosa novela de Max Brooks de 2006, "Guerra Mundial Z: Una historia oral de la guerra zombi", recaudó más de u$s540 millones en la taquilla mundial. Pitt producirá la secuela junto a Dede Gardner y Jeremy Kleiner en nombre de Plan B, con Berger como productor ejecutivo.

Guerra Mundial Z y una secuela demorada Pitt llevaba más de una década queriendo hacer esta secuela, desde que empezó a intentar convencer a su viejo amigo y colaborador David Fincher para que la dirigiera. El plan estuvo a punto de concretarse, pero cuando surgieron problemas de presupuesto, Fincher abandonó el proyecto y este quedó en suspenso. Sin embargo, Pitt seguía esperando poder realizar la secuela algún día.

Pitt y Berger filmaron The Riders a principios de este año; la película se encuentra actualmente en posproducción. Según informa el portal Deadline al principio del rodaje, Pitt empezó a hablarle a Berger sobre Guerra Mundial Z 2 y lo perfecto que sería para el proyecto. Al finalizar la producción, Berger se sumó al proyecto y, en las últimas semanas, el estudio logró cerrar el acuerdo con ambos actores para que se unieran a la producción.

La noticia llega mientras Pitt se encuentra de gira promocional de su última película de Paramount, Heart of the Beast, dirigida por David Ayer y que se estrena en cines del mundo la semana que viene. Próximamente protagonizará Las nuevas desventuras de Cliff Booth para Netflix a finales de este año.