Cumbre Trump-Xi Jinping: aranceles, acuerdos millonarios y la geopolítica de la IA en una cita histórica en Washington

En un encuentro de alto impacto marcado por la desaceleración china y la inflación estadounidense, los mandatarios buscan renovar la tregua comercial mientras Silicon Valley, las tensiones en Taiwán y el cerco a Irán marcan el pulso geopolítico.

Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, en vísperas de una nueva cumbre entre los dos gigantes.

El presidente estadounidense Donald Trump viajó a Pekín en mayo, y ahora se espera la llegada del mandatario chino Xi Jinping, prevista para el próximo miércoles. El líder chino permanecerá hasta el viernes junto a su esposa, Peng Liyuan, en un recorrido que evita por completo su participación en la Asamblea General de la ONU.

El viaje a Washington será el primero que realice Xi Jinping desde 2015 . El hecho de que haya dos visitas de Estado entre Estados Unidos y China en apenas cinco meses constituye un hecho altamente inusual; sin embargo, las expectativas de ambos gobiernos se mantienen modestas.

"Ha habido una sorprendente falta de señales , tanto por parte de la Casa Blanca como de la República Popular China, sobre los grandes objetivos de la visita", añadió Kagan.

Según el portal Euronews, Scott Bessent mantendrá un encuentro este fin de semana con el vice primer ministro chino He Lifeng para encabezar las negociaciones técnicas de cara a la cumbre bilateral, con la meta de arribar a resultados concretos.

Lo central del temario radica en apoyar el entendimiento alcanzado en Busan el 30 de octubre de 2025, el cual estableció una tregua por la que EEUU suspendió las restricciones normativas a filiales corporativas a cambio de que China garantizara la continuidad en las exportaciones de tierras raras y minerales críticos.

Cabe destacar que esa tregua tiene una vigencia de un año y vencerá aproximadamente cinco semanas después de la cumbre. Aunque ambas partes coinciden en el objetivo de prorrogar el entendimiento, difieren en el plazo de extensión que pretenden fijar.

Scott Bessent mantendrá un encuentro este fin de semana con el vice primer ministro chino He Lifeng para encabezar las negociaciones técnicas de cara a la cumbre bilateral, con la meta de arribar a resultados concretos.

Scott Kennedy, responsable de la cátedra sobre empresa y economía china en el CSIS, señaló que "los chinos quieren un acuerdo que extienda el alto el fuego comercial hasta el final del mandato de Trump".

"La administración Trump solo quiere ampliarlo unos meses para mantener su capacidad de presión sobre China. Creo que acabarán en un punto intermedio, probablemente en torno a un año", sostuvo Kennedy.

Edgard Kagan, asesor principal en estudios sobre China en el Center for Strategic and International Studies (CSIS), indica que China espera más que una prorroga. En ese marco, el académico enfatizó en que Pekín estima que se anunciarán compras por unos u$s30.000 millones en importaciones con aranceles reducidos, a cambio de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mayo. Por su parte, la Casa Blanca confía en obtener nuevas metas de compra como condición para avanzar.

Por otra parte, se prevé la firma de compromisos comerciales en agricultura y aeronáutica. Donald Trump anticipó que la gigante Boeing podría encabezar la lista de beneficiarios en los anuncios de la cumbre.

Dos economías bajo presión

Trump afronta en noviembre un desafío complejo: unas elecciones legislativas, dónde el foco está puesto en el costo de vida, los combustibles y una alta inflación. De esta manera, el mandatario norteamericano necesita logros que se reflejen en los precios de manera veloz.

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El dilema de Xi Jinping, sin embargo, posee raíces más profundas. Las ventas minoristas avanzaron apenas un 0,4% en agosto, mientras que la inversión en activos fijos registró una contracción del 7,2% en los primeros ocho meses de 2026 frente al mismo período del año anterior. En paralelo, China debió inyectar 360.000 millones de yuanes en bancos y aseguradoras estatales con el objetivo de sostener la liquidez del crédito.

El objetivo oficial de crecimiento proyectado para China, que oscilaría en un rango de entre el 4,5% y el 5%, representa la meta más baja en décadas. Sin embargo, Kennedy sostiene que incluso esa cifra ofrece una perspectiva demasiado optimista sobre la verdadera situación de la economía china.

El especialista agregó que "China afronta un montón de desafíos", dijo, y añadió que "está creciendo muy, muy lentamente, no al 5% ni cerca de esa cifra. Tiene un problema de deuda enorme y el desempleo está aumentando, no solo entre los jóvenes, sino también entre otros grupos".

Aun así, Kennedy sostiene que el formato propuesto para la cumbre beneficia estratégicamente a Pekín y califica la política estadounidense como un fracaso en su intento por contener de manera efectiva el avance de China.

CEOs de peso, presentes en la cumbre

La cena de Estado, que se celebrará en una carpa instalada en los jardines de la Casa Blanca debido a que las obras del nuevo salón de actos aún no han finalizado, reunirá a una comitiva de invitados inusual. Entre los asistentes confirmados destacan las principales figuras del sector tecnológico estadounidense: Sam Altman (OpenAI), Jensen Huang (Nvidia), Cristiano Amon (Qualcomm) y Tim Cook, en su rol de presidente ejecutivo de Apple.

CEOs de OpenAI, Nvidia y Apple asistirán a la cumbre, en medio de debates sobre el desarrollo de la inteligencia artificial.

La cumbre se celebra en pleno sismo ético e industrial dentro de la inteligencia artificial. Dario Amodei (Anthropic) sacudió el sector al publicar este mes un manifiesto en el que instó a los grandes laboratorios a moderar el ritmo de desarrollo. Para sorpresa del ecosistema, su llamado a frenar la aceleración desmedida fue secundado casi de inmediato por Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk (xAI). Trump la rechazó de plano, al afirmar que "quien gane la IA lo ganará todo".

Jensen Huang ha descartado los escenarios catastróficos al calificarlos de "histéricos", sosteniendo que deben ser las propias empresas las que determinen su ritmo de desarrollo. "Si no está listo, simplemente retíralo. Debés ir tan rápido como puedas, pero no más rápido que eso", afirmó el director ejecutivo de Nvidia respecto a la velocidad de innovación.

Anthropic prefirió no revelar si había recibido una invitación formal para la velada. En contraste, Sam Altman elevó al máximo la expectativa al sugerir públicamente que Donald Trump y Xi Jinping podrían ser merecedores del Premio Nobel de la Paz si logran sellar un entendimiento marco sobre la regulación y el desarrollo de la inteligencia artificial. Esta declaración sintetiza la enorme magnitud de los intereses comerciales y estratégicos que el sector tecnológico tiene depositados en el encuentro de Washington.

La geopolítica, el dedo en la llaga

Mientras Trump busca aislar a Teherán mediante la Operación Economic Outcast, China ratifica su lugar como el mayor socio económico y cliente petrolero de la nación islámica, convirtiendo el conflicto en el Golfo Pérsico en un eje clave del encuentro bilateral.

Foto: White House

Pekín ha incrementado sus compras de petróleo en el mercado abierto, lo que, según Kagan, evidencia una caída en las importaciones desde Irán. Este movimiento en la demanda del gigante asiático podría mover por sí solo los precios del crudo a nivel mundial.

La cuestión de Taiwán se consolida como la "línea roja" insoslayable para la delegación china en Washington. Pese a que el Congreso de EEUU dio luz verde en enero a una transferencia de armas por u$s14.000 millones hacia Taipéi, la Casa Blanca retiene el trámite formal para preservar el margen de negociación en la cumbre. Xi Jinping busca capitalizar esta pausa diplomática exigiendo que la congelación de los suministros militares pase de ser una maniobra táctica a una decisión política permanente.