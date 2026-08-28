Netflix reveló el título oficial de la nueva película de Brad Pitt interpretando a Cliff Booth

David Fincher dirige la secuela de "Érase una vez en Hollywood", basada en el guion de Quentin Tarantino.

Netflix finalmente ha anunciado el titulo del filme que marca el regreso de Brad Pitt como Cliff Booth.

El servicio de streaming anunció el miércoles que la nueva película del director David Fincher , secuela de Érase una vez en Hollywood , se titula oficialmente Las nuevas desventuras de Cliff Booth .

La película se proyectará en salas IMAX durante dos semanas a nivel mundial ene noviembre, antes de su estreno en streaming el 23 de diciembre.

Quentin Tarantino escribió el guión de la nueva película que también está protagonizada por Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis y Karren Karagulian .

Pitt retoma su papel de doble de acción, Booth, de la exitosa película de Sony Pictures de 2019, escrita y dirigida por Tarantino, en la que Leonardo DiCaprio coprotagonizó como el icónico actor del Oeste, Rick Dalton. Pitt y Ceán Chaffin son los productores de la nueva película.

De qué trata Las nuevas desventuras de Cliff Booth

La secuela, Las nuevas desventuras de Cliff Booth, está ambientada en 1977, ocho años después de los acontecimientos de la primera película, y se centra en cómo Booth debe adaptarse a un Hollywood muy diferente.

Netflix emitió un breve avance de Cliff Booth durante la Super Bowl de este año, en febrero. "No tengo muchos talentos, pero sé que no debo interponerme en el camino de una buena historia", dice el personaje principal interpretado por Pitt en el avance.

Tarantino explicó que optó por no dirigir la secuela porque no quería que su próximo trabajo como director, que pretende ser el último, fuera una continuación. "Me encanta este guion, pero estaría repitiendo lo mismo", dijo el año pasado en el podcast Church of Tarantino . "Simplemente no me entusiasmaba".

Érase una vez en Hollywood fue un gran éxito, recaudando 377 millones de dólares en la taquilla mundial y obteniendo dos premios Oscar de diez nominaciones, incluyendo el primer Oscar a la actuación para Pitt. Sigue siendo muy apreciada y contribuyó a impulsar las carreras cinematográficas de actores secundarios como Mikey Madison, Austin Butler, Sydney Sweeney y Margaret Qualley.