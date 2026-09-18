El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en agosto y acumula 1,1% del PBI de saldo primario en 2026 + Agregar ámbito en









El Sector Público Nacional registró un superávit primario de $1,99 billones y un superávit financiero de $635.529 millones el mes pasado. Qué pasará con la meta pactada con el FMI.

El superávit fiscal primario fue de $1,99 billones en agosto. Noticias Argentinas

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno logró sostener el superávit tanto primario como financiero en agosto. Así, en el primero de los casos acumula un saldo positivo del 1,1% del PBI en los primeros ocho meses del año. En tanto que, luego del pago de intereses de la deuda, el superávit financiero acumulado resulta del 0,2% del producto.

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Con el resultado de agosto el gobierno argentino tendría acumulados en los primeros 8 meses del año unos $12,19 billones lo que indica que para llegar a la meta acordada con el FMI de 16,2 billones debería reunir la diferencia de $4 billones entre septiembre y noviembre, y sumarle el déficit estacional de diciembre, lo que podría llevar hasta $7 billones, en base al comportamiento actual de la recaudación, según señalan consultores.

Según informó Luis Caputo en la red social X "el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.99 billones y un superávit financiero de $635.529 millones en agosto".

"En relación con agosto del año pasado, el superávit financiero registró un incremento de 62,8% En el mes, el pago de intereses netos de tenencias intra sector público alcanzó los $1.354.793 millones", señala el funcionario.

El titular del Palacio de Hacienda indicó que "en los primeros 8 meses del año, el SPN acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,1% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB" mientras que "el gasto primario se redujo 0,5% en términos reales en relación a agosto del año pasado".

"Las transferencias a universidades, las prestaciones del PAMI, la Asignación Universal por Hijo y las pensiones no contributivas registraron incrementos reales de 9,7%, 4,9%, 4,7% y 4,2%, respectivamente", aclaró. Caputo señaló que "desde el inicio de la gestión, el orden fiscal se alcanzó mediante la reducción del gasto público, habiendo llevado adelante en simultáneo una reducción de impuestos acumulada equivalente a alrededor de 3% del PIB". "Tal como prevé el Proyecto de Presupuesto 2027, el SPN alcanzará el año que viene un superávit financiero cumpliendo con todas sus obligaciones por cuarto ejercicio consecutivo, algo inédito en la historia del país", agregó. Las metas con el FMI comprometidas En el proyecto de Presupuesto 2027, el Ministerio de Economía informó que el superávit primario previsto para 2026 será del 1,3% del PBI, por un total de $15,5 billones, lo que implica que, aunque sea por poco, incumplirá la meta. El programa establece un objetivo obligatorio del 1,4% del PBI, equivalente a $16,2 billones. El desvío sería de unos $700.000 millones. Se señala que el resultado favorable para el año próximo será de $18,4 billones (1,3% del PBI) y que los intereses ascenderán a $3,3 billones (0,2% del PBI).