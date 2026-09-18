Aumentan los aranceles de las prestaciones por discapacidad: de cuánto es la suba

La Secretaría Nacional de Discapacidad actualizó 1,7% los valores del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad a partir de septiembre. También se mantiene el adicional del 20% para la Patagonia.

El Gobierno nacional actualizó los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad , con un incremento del 1,7% para septiembre de 2026 , según lo dispuesto por la Resolución 3487/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial .

La actualización alcanza a las distintas prestaciones contempladas en el nomenclador y toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes anterior. En este caso, el cálculo se realizó a partir de la inflación registrada en agosto.

Además, la medida mantiene el componente específico para la zona patagónica , por lo que los beneficiarios que residan en esas provincias continuarán percibiendo un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable.

La Secretaría Nacional de Discapacidad , dependiente del Ministerio de Salud, estableció nuevos valores para las prestaciones correspondientes a las categorías A, B y C, además de una categoría única para determinados servicios. Entre las prestaciones alcanzadas se encuentran los centros de día, centros educativos terapéuticos, formación laboral, escolaridad, hogares, residencias, rehabilitación, estimulación temprana y transporte.

Entre los principales valores, la internación para rehabilitación pasa de $5.882.161,86 a $5.982.158,61 . En la categoría A, el arancel para un Centro de Día de jornada doble se fija en $1.120.292,68 , mientras que el de jornada simple queda en $595.990,93.

Oficializan un aumento del 1,7% en el sistema integral para septiembre de 2026.

También se actualizaron los valores de los Centros Educativos Terapéuticos. En la categoría A, la jornada doble tendrá un arancel de $1.258.436,01 y la jornada simple de $687.261,23. La formación laboral y el aprestamiento laboral de jornada doble, en tanto, tendrán un valor de $1.099.562,74.

En cuanto a los servicios de hogar, uno de los montos más elevados corresponde al hogar permanente de la categoría A, que pasa de $2.072.014,18 a $2.107.238,43. Si se trata de un hogar permanente con Centro de Día, el arancel llega a $3.276.799,92, mientras que con Centro Educativo Terapéutico alcanza $3.421.018,65.

La actualización también contempla las residencias. Para la categoría A, la residencia permanente queda en $1.372.457,95, mientras que la modalidad de lunes a viernes tendrá un arancel de $1.119.015,60.

Entre las prestaciones de categoría única, la estimulación temprana pasa de $415.173,74 a $422.231,69. El Módulo de Apoyo a la Integración Escolar, identificado como SAIE, se establece en $770.043,58.

Por último, el valor del transporte por kilómetro aumenta de $900,01 a $915,31, mientras que el módulo de alimentación pasa de $4.931,79 a $5.015,63.