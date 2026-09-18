El Gobierno nacional actualizó los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, con un incremento del 1,7% para septiembre de 2026, según lo dispuesto por la Resolución 3487/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial.
Aumentan los aranceles de las prestaciones por discapacidad: de cuánto es la suba
La Secretaría Nacional de Discapacidad actualizó 1,7% los valores del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad a partir de septiembre. También se mantiene el adicional del 20% para la Patagonia.
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La actualización alcanza a las distintas prestaciones contempladas en el nomenclador y toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes anterior. En este caso, el cálculo se realizó a partir de la inflación registrada en agosto.
Cómo funciona la medida en discapacidad
Además, la medida mantiene el componente específico para la zona patagónica, por lo que los beneficiarios que residan en esas provincias continuarán percibiendo un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable.
La Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, estableció nuevos valores para las prestaciones correspondientes a las categorías A, B y C, además de una categoría única para determinados servicios. Entre las prestaciones alcanzadas se encuentran los centros de día, centros educativos terapéuticos, formación laboral, escolaridad, hogares, residencias, rehabilitación, estimulación temprana y transporte.
Cómo varían los valores
Entre los principales valores, la internación para rehabilitación pasa de $5.882.161,86 a $5.982.158,61. En la categoría A, el arancel para un Centro de Día de jornada doble se fija en $1.120.292,68, mientras que el de jornada simple queda en $595.990,93.
También se actualizaron los valores de los Centros Educativos Terapéuticos. En la categoría A, la jornada doble tendrá un arancel de $1.258.436,01 y la jornada simple de $687.261,23. La formación laboral y el aprestamiento laboral de jornada doble, en tanto, tendrán un valor de $1.099.562,74.
En cuanto a los servicios de hogar, uno de los montos más elevados corresponde al hogar permanente de la categoría A, que pasa de $2.072.014,18 a $2.107.238,43. Si se trata de un hogar permanente con Centro de Día, el arancel llega a $3.276.799,92, mientras que con Centro Educativo Terapéutico alcanza $3.421.018,65.
La actualización también contempla las residencias. Para la categoría A, la residencia permanente queda en $1.372.457,95, mientras que la modalidad de lunes a viernes tendrá un arancel de $1.119.015,60.
Entre las prestaciones de categoría única, la estimulación temprana pasa de $415.173,74 a $422.231,69. El Módulo de Apoyo a la Integración Escolar, identificado como SAIE, se establece en $770.043,58.
Por último, el valor del transporte por kilómetro aumenta de $900,01 a $915,31, mientras que el módulo de alimentación pasa de $4.931,79 a $5.015,63.
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