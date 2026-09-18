El dólar mayorista se mantiene estable y apunta a cerrar una nueva semana por encima de los $1.510

El dólar mayorista arrancó la jornada a $1.510, operando a 26% del techo de la banda cambiaria, mientras las reservas del Banco Central cayeron u$s184 millones este jueves.

Luego de haber bajado en la rueda del jueves, el dólar mayorista arranca la última jornada de la semana. De esta manera, continúa operando con escasa volatilidad y a más de 26% del techo de la banda cambiaria.

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El tipo de cambio mayorista abre a $1.510,5, un leve incremento de $0,5 respecto ayer. Así, opera a 26,06% del límite superior de la banda, que durante la jornada se ubica en $1.903,5. A nivel semana, acumula un incremento de apenas $2.

En lo que va de septiembre, sin embargo, el movimiento del dólar sigue siendo acotado : acumula un avance de apenas $2. Desde el comienzo de 2026, en tanto, registra una suba de $55 o un 3,8%.

A nivel minorista, el dólar oficial opera a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA) . Entre los dólares paralelos, el blue se ubica a $1.555 para la venta.

Por su parte, el dólar MEP opera en $1.533,14 y el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.573,23, una caída de 1,3%.

En lo que se refiere a los futuros, los contratos no exhiben una tendencia en las primeras operaciones de la jornada. Así, el plazo a diciembre se ubica en $1.605.

Dólar y BCRA: reservas en baja y tipo de cambio firme.

Dólar: qué proyecta el gobierno en el Presupuesto

A las expectativas del mercado se sumaron las estimaciones incorporadas en el proyecto de Presupuesto 2027. El escenario contemplado por el equipo económico proyecta un dólar mayorista de $1.600 para diciembre de 2026 y de $1.847,60 para diciembre de 2027.

Para el promedio del próximo año, el Ministerio de Economía calculó un tipo de cambio de $1.728.

La estimación para el cierre de este año se encuentra prácticamente alineada con los precios que actualmente muestra el mercado de futuros, que ubica al dólar mayorista alrededor de los $1.600 para diciembre.

Para 2027, pasar de los $1.600 contemplados para diciembre de este año a $1.847,60 hacia fines del próximo implicaría un avance nominal de aproximadamente 15,5%.

Baja el nivel de reservas del Central

Las reservas brutas de la autoridad monetaria cayeron en u$s184 millones este jueves y tocaron su nivel más bajo en lo que va de septiembre. La autoridad monetaria mantuvo un acotado ritmo de compras, que refleja el menor flujo estacional de divisas.

La entidad que dirige Santiago Bausili informó que las reservas retrocedieron hasta los u$s49.816 millones. Se trató del valor mínimo desde el 31 de agosto.

De todas maneras, el organismo acumula adquisiciones por más de u$s14.000 millones durante 2026. Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacó que ese monto se encuentra “casi un 50% por encima de la meta autoimpuesta de u$s10.000 millones anuales” y representa el segundo mejor registro para esta altura del año desde 2003, solo por detrás de 2024.