El Gobierno asegura que no habrá turbulencias cambiarias en 2027 e insiste en que el dólar no está atrasado + Agregar ámbito en









El secretario de Finanzas, Federico Furiase, garantizó estabilidad cambiaria para el año electoral, rechazó las advertencias sobre un atraso del dólar y aclaró que la pauta de $1.847,60 fijada en el Presupuesto 2027 es solo un cálculo técnico.

Gobierno niega volatilidad económica y atraso cambiario para 2027.

El Gobierno aseguró que no habrá volatilidad financiera durante el año electoral y descartó la presencia de un atraso cambiario. Así lo destacó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien este viernes indicó que el equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo está preparado para afrontar cualquier escenario que se presente en 2027.

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En declaraciones a radio Rivadavia, Furiase señaló que “nos preparamos para enfrentar cualquier escenario de volatilidad. Por eso, el Banco Central compró más de u$s14.000 millones en lo que va del año. Tenemos el programa financiero, en lo que respecta a las necesidades de dólares, cerrado para este año y para el año que viene, sin depender de los mercados internacionales”.

En ese sentido, el funcionario explicó que el Gobierno también avanzó en la reestructuración del perfil de vencimientos de la deuda en pesos con el objetivo de reducir los requerimientos de financiamiento en el corto y mediano plazo. "Hemos hecho un trabajo de finanzas para patear hacia adelante los vencimientos de la deuda en moneda local. Hoy, más del 50% de los vencimientos de la deuda en moneda local vencen después de octubre de 2027", detalló.

En declaraciones a radio Rivadavia, Furiase señaló que “nos preparamos para enfrentar cualquier escenario de volatilidad". Furiase también destacó otros factores que, según planteó, contribuyen a reforzar la posición financiera del país. Entre ellos mencionó el swap con China, el acuerdo con EEUU y una balanza comercial en niveles récord, impulsada en parte por la suba del precio internacional del petróleo.

Presupuesto 2027: las proyecciones del gobierno sobre el dólar Esta semana, el presidente Javier Milei presentó el proyecto de Ley del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. Durante la entrevista, Furiase fue consultado por la proyección del tipo de cambio oficial incluida en el texto enviado al Parlamento.

El proyecto indica que habrá un dólar oficial promedio de $1.847,60 para diciembre de 2027, una cifra tomada como referencia para calcular la evolución de los ingresos vinculados al comercio exterior y el impacto de las obligaciones del Estado denominadas en moneda extranjera. Furiase indicó que “Los mercados siempre están mirando y saben que el ancla fiscal va más allá de cualquier acuerdo político o incluso el Presupuesto. El compromiso con el superávit fiscal es inquebrantable”. Sin embargo, Furiase aclaró que ese valor no representa una estimación del Gobierno sobre dónde estará el dólar a fines de 2027. “No son más que una cuenta matemática”, afirmó y agregó: “Los mercados siempre están mirando y saben que el ancla fiscal va más allá de cualquier acuerdo político o incluso el Presupuesto. El compromiso con el superávit fiscal es inquebrantable”. Por último, el secretario de Finanzas cuestionó con dureza las interpretaciones del mercado sobre un supuesto retraso en la paridad del dólar. "Yo no entiendo cómo hay economistas que hablan de atraso cambiario o que necesitamos subir el dólar para que la economía crezca más", deslizó.

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