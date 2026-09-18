Las reservas netas tocaron su máximo nivel en cinco años y el mercado evalúa el poder de fuego del BCRA

Las reservas netas alcanzaron su nivel más alto desde 2021 rozando los u$s7.000 millones, aunque la fuerte desaceleración en las compras del BCRA enciende luces amarillas en el mercado.

El BCRA volvió a comprar dólares, pero las reservas tuvieron la mayor caída diaria del mes pese al aporte positivo del oro.

A pesar de registrar la menor velocidad de compra de divisas del año, las reservas netas ya rozan los u$s7.000 millones, su mayor nivel desde 2021. Mientras tanto, el mercado monitorea la capacidad de acumulación de divisas del Banco Central y el Tesoro garantiza los vencimientos con el FMI hasta noviembre.

Según analizó PPI esta semana, su cálculo "más ácido" (que considera como pasivos de corto plazo tanto los vencimientos de BOPREAL a 12 meses vista como los depósitos del Tesoro) ubicaba a las reservas netas en u$s6.985 millones al 14 de septiembre.

"Si, como esperamos, la fuerte caída de las reservas brutas del martes respondió principalmente a pagos a organismos internacionales, las reservas netas deberían mantenerse en torno a los u$s7.000 millones (ya que los depósitos del Gobierno se descuentan de dicha medida). Este sería uno de los niveles más elevados desde fines de septiembre de 2021", aseveraron.

El dato fue confirmado a Ámbito por Federico Machado , economista de Economía Open , que sostuvo que "es correcto el nivel de las reservas". En cuanto a los próximos pagos de deuda que deberá afrontar el Tesoro, explicó: "Vencen u$s800 millones con el FMI. No habría problema, porque el Tesoro tiene en su cuenta u$s2.760 millones para pagos de deuda".

También explicó que "con esa suma le alcanza hasta mitad de noviembre". "Luego, para cerrar el año, tendría que rollear u$s1.000 millones más" , agregó.

Desaceleran las compras de reservas por parte del BCRA

Fuentes de la city aseguran que las compras del BCRA siguen siendo magras. El Banco Central compró u$s9 millones en el MLC el jueves, por lo que las adquisiciones acumuladas de septiembre a u$s169 millones. Para ponerlo en perspectiva, en el mismo período de agosto había comprado u$s444 millones.

Las reservas netas ya rozan los u$s7.000 millones, su mayor nivel desde 2021.

Esto sucedió incluso a pesar de que agosto ya se encaminaba a convertirse en el mes más flojo de acumulación de reservas de 2026. En septiembre, el BCRA lleva comprados, en promedio, u$s13 millones por rueda, u$s26 millones menos que el promedio de agosto de u$s39 millones.

"Se confirma una marcada desaceleración en la capacidad de absorción de la entidad monetaria, que acumuló apenas u$s42 millones en los últimos cinco días hábiles, su registro semanal más magro desde la implementación del actual esquema cambiario", explicaron desde Wise Capital.

Por su parte, desde Grupo SBS, también dieron su mirada: "El BCRA conserva el saldo comprador en el MULC, pero el ritmo diario de compras sigue siendo sensiblemente más bajo que el de los meses de mayor liquidación, con el acumulado del año por encima de u$s14.000 millones y reservas brutas que se sostienen sobre los u$s50.000 millones".

"Insistimos en que la velocidad de acumulación neta de reservas netas, al igual que el stock, es lo que el mercado mirará pensando en el colchón con el que el Gobierno transitará el ciclo electoral 2027, aunque los términos del intercambio en zona de máximos, la producción de hidrocarburos en ascenso y el remanente de liquidaciones por colocaciones externas deberían seguir aportando oferta de divisas", agregaron en el mismo informe.

Según su mirada, la decisión de bajar el ritmo de compras, tiene que ver con bajarle la presión sobre el tipo de cambio para robustecer el ancla nominal. De todas formas, sostuvieron que, para ellos, "la acumulación es clave, y lo será más a medida que nos acerquemos al ciclo electoral 2027, dado que del stock acumulado depende gran parte del poder de fuego del BCRA en el mercado cambiario frente a las diversas fuentes de demanda".