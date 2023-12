“Catorce”: una muestra libre, unida por la originalidad

La galería Cecilia Caballero exhibe la muestra “Catorce” organizada por Fabián Burgos (1962), artista que se resiste a asumir el papel de curador. No es la primera vez que Burgos presenta una muestra y destreza no le falta, pero no le interesa arrogarse el título de curador, oficio que abandonan los artistas y hoy se estudia en las universidades de arte. Eludiendo acaso expresar el criterio curatorial, Burgos tituló “Catorce” una muestra que según observa: “No es una exposición de teoría sino de un grupo de individualidades unidas por el talento y la originalidad”.