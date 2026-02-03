Falta poco para el eclipse solar total más largo, desde 1999 + Seguir en









Un evento muy raro volverá a darse despues de 27 años, con una alineación precisa y una duración inigualada en el cielo.

El próximo eclipse solar total se dará en este 2026.

El 2026 está dejando a la astronomía en el centro de la escena, con un acontecimiento que no se repite seguido. Dentro de unos meses, el cielo va a ofrecer un espectáculo visual que durará mucho más de lo común.

Se trata de un evento que despierta interés tanto en la comunidad científica como en el público general, especialmente en los amantes de los eclipses. Su recorrido y el tiempo que alcanzará la fase central lo ubican entre los más relevantes de las últimas décadas.

Eclipse Solar - anillo de fuego NASA.webp Qué es un eclipse solar total y por qué no se da tan frecuente Un eclipse solar total se da cuando la Luna se posiciona justo entre la Tierra y el Sol y logra tapar completamente el disco solar. Durante ese instante, la luz del día se atenúa y queda visible la corona solar, una estructura que normalmente no puede observarse.

Este evento se da tan poco debido a que la órbita lunar tiene una inclinación respecto al plano terrestre, lo que hace que la alineación perfecta no se de en cada luna nueva. A eso se le suma que la sombra proyectada sobre el planeta cubre una franja muy angosta.

Esa franja de oscuridad suele medir algunos cientos de kilómetros de ancho, aunque se extiende a lo largo de miles de kilómetros. Quienes se encuentran fuera de esa zona sólo perciben un oscurecimiento parcial, sin llegar a experimentar la totalidad.

Además, la duración máxima depende de la distancia entre la Tierra y la Luna, y de la velocidad con la que la sombra se desplaza sobre la superficie. Por esa razón, no todos los eclipses duran mucho. ¿Cuándo se dará el eclipse solar total más largo desde hace décadas? El fenómeno está previsto para el miércoles 12 de agosto de 2026. Ese día, la Luna cubrirá por completo al Sol durante un lapso que alcanzará hasta 2 minutos y 18 segundos en el punto de mayor alineación. La trayectoria de la sombra lunar comenzará en regiones del Ártico, cruzará Groenlandia e Islandia, avanzará sobre el océano Atlántico y finalizará su recorrido en el sur de Europa. España será uno de los países donde se podrá observar la totalidad en tierra firme. Este detalle convierte al evento en uno de los más esperados desde finales del siglo pasado. El último fenómeno comparable visible desde Europa tuvo lugar en 1999. Lamentablemente, en América del Sur no habrá visibilidad, ni siquiera parcial, ya que la alineación mantendrá la sombra concentrada en el hemisferio norte.

