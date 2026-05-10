El operativo de repatriación del crucero con hantavirus en España se extenderá hasta el lunes + Seguir en









El gobierno canario presionó para que el operativo se resolviera en menos de medio día. El presidente de las islas fue tajante al afirmar que no permitiría ninguna acción que comprometiera la salud pública de los ciudadanos canarios.

El gobierno de España prevé que el operativo termine el lunes, cuando el avión proveniente de Australia aterrice en el aeropuerto de Tenerife Sur.

Tras el brote letal de hantavirus detectado a bordo, el MV Hondius llegó este domingo al sur de Tenerife para iniciar la evacuación de su pasaje. El operativo comenzó con los 150 viajeros, incluyendo a un grupo de 14 nacionales españoles. Según el Ministerio de Sanidad, el proceso concluirá mañana lunes con el traslado de los ciudadanos australianos y asiáticos a sus países de origen.

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El despliegue comenzará con el traslado de los pasajeros españoles hacia el hospital militar Gómez Ulla de Madrid para iniciar su aislamiento. Esta medida de confinamiento, impulsada por el Gobierno, cuenta con el respaldo de la justicia, después de que una jueza confirmara este sábado la obligatoriedad de la cuarentena.

“El gobierno de Canarias no va a autorizar el fondeo del buque. No vamos a ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria de nuestra tierra", expresó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. No obstante, la dirección general de la Marina Mercante emitió de madrugada una resolución que ordenaba la entrada y acogida del MV Hondius en el puerto de Granadilla para que fondeara o atracara, según fuera necesario.

Las declaraciones de la ministra de Salud española respecto al MV Hondius “El mecanismo está funcionando con todas las medidas de seguridad”, afirmó la ministra de Salud española, Mónica García en una conferencia de prensa en el puerto del Tenerife, cuando despegó el primer avión con pasajeros del MV Hondius.

“Estamos cumpliendo con un operativo sin precedentes con 23 países y hemos tenido dificultades de parte del presidente de Canarias. Las personas salen con total seguridad y sin ningún contacto con la población local. Hoy demandamos que nos dejaran trabajar”, añadió.

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