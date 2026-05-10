La venta de autos usados cayó 2,6% en abril y el sector apunta a las tasas de financiación + Seguir en









En abril se comercializaron casi 155.000 vehículos usados, con una baja interanual del 2,62%. Desde el sector advirtieron que la financiación sigue siendo insuficiente y alertaron por la fuerte distorsión de precios en el mercado.

Señalan que las tasas siguen sin estar acordes a la demanda del mercado. Foto: análisisdigital

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en abril se vendieron 154.792 autos usados, una baja del 2,62% respecto de igual mes del año pasado, cuando se comercializaron 158.960 unidades. Con respecto a marzo (153.995 unidades), el mercado creció 0,52%.

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En los cuatro primeros meses del año se vendieron 592.086 unidades, una baja del 4,56% comparado con igual período de 2025 (620.383 unidades). Alejandro Lamas, secretario de la entidad, señaló que en abril “se mantuvo prácticamente dentro de los mismos volúmenes de venta que el mes de marzo. Pero tuvo una leve baja con respecto a igual mes del año pasado”.

El directivo añadió: “En un mercado que no se acomoda, sigue inestable, estamos trabajando nutriendo de nuevas herramientas al sector para que tengan más ventas y el público tenga una noción realista del valor de los autos. Hay mucha distorsión de precios y eso confunde al cliente”.

autos-usados.png En los cuatro primeros meses del año se vendieron 592.086 unidades, una baja del 4,56% Foto: Infobae

Respecto de la financiación, Lamas sostuvo: “Hoy los nichos de autos más demandados (modelos y precios) están cubiertos en todas las agencias del país. La financiación sigue siendo crucial: los bancos y financieras siguen sin estar a tono con las tasas que requiere el mercado. Nos preguntamos si se están vendiendo actualmente 154.000 unidades mensuales, cuánto más se podría comercializar con tasas más acordes”.

Sobre la geografía de las ventas, afirmó: “El interior sigue mostrando un movimiento de ventas que se mantiene estable, en detrimento del AMBA que sigue con volúmenes de ventas bajos. Apostamos a una normalización rápida del sector y retomar el camino hacia un nuevo récord de ventas para 2026”. Ranking 10 autos usados en abril WV Gol y Trend: 8.411

Toyota Hilux: 6.180

Chevrolet Corsa y Classic: 4.401

Ford Ranger: 4.123

VW Amarok: 3.682

Peugeot 208: 3.543

Ford EcoSport: 3.195

Ford Ka: 2.935

Fiat Palio: 2.869

Toyota Corolla:2.844 Ranking 10 autos usados eléctrificados en abril Toyota Corolla Cross HEV: 282

Toyota Corolla HEV: 214

Toyota RAV4 HEV: 35

Ford Maverik HEV: 25

BAIC BJ30 HEV: 21

Renault Arkana MHEV:18

Ford Kuga HEV: 15

Audi Q5 MHEV: 14

Audi A4 MHEV: 12

Chery Tiggo 7 MHEV: 11 Crecimiento de las provincias con respecto a marzo La Rioja: 24,73%

CABA: 5,40%

Río Negro: 3,51%

San Juan: 3,47%

Salta: 2,41%

Pcia. Bs.As.: 2,05%

Mendoza: 1,97%

Misiones: 1,50%

Córdoba: 0,35% Provincias: baja con respecto a marzo Chaco: 12,54%

Tierra del Fuego: 9,41%

Formosa: 7,97%

Chubut: 5,19%

Corrientes: 4,63%

Neuquén: 4,09%

Entre Ríos: 3,95%

Jujuy: 3,44%

Santa Cruz: 3,02%

Santa Fe: 2,65%

Santiago del Estero: 2,54%

Tucumán: 2,35%

San Luis: 2,05%

La Pampa: 1,86%

Catamarca: 0,79%