Cuando el talento se entrevera con formas de la locura

Por su parte, Mildred Burton, “quizás esquizofrénica”, según sus biógrafos, valoró su relación con Carballo. Durante una entrevista que relata María Gainza, reconoció: “Mi mundo tiene contactos tangenciales con el de Aída Carballo, que fue una de las artistas que me apuntaló cuando yo empezaba. Ella me largó al ruedo. Con Aída tuve una relación muy especial; me protegió y yo tenía la sensación de que me quería salvar de algo”. Gainza cuenta una vida que rinde cuenta de las alucinaciones de Burton, desde el cajón con su madre muerta de septicemia a los 25 años, su casamiento con un militar y la llegada al cabaret Dragón Rojo, donde trabajó como copera. Realidad y ficción se confunden hasta el final de sus días. Las obras la pintan de cuerpo entero, desde el rostro de la niña decapitada y la mirada siniestra de una muñeca, hasta la historia bizarra de una Caperucita Roja que circula en moto por el bosque y termina con el lobo feroz en su canastita, pero cortado en chuletas.