Cuentos con toques de Kafka y Cortázar

Historias breves que, como tiene que ocurrir en los buenos cuentos, finalmente nos sorprenden. En el caso de los 24 reunidos en este libro por el premiado narrador y poeta ítalo mexicano Fabio Morábito, el primer impacto es que lo que ocurre empieza por algo nada novelesco, por un hecho banal o una situación absolutamente trivial, que poco a poco se va trastocando y pasa acaso por uno de esos momentos absurdos que son parte de la vida cotidiana, a los que no les damos la menor importancia, y que para que sumen realismo, para que nos demos cuenta de que todo es cierto, concluyen en una impensada crisis pero que por cierto no deja de ser comprensible, o por una reversión que vuelve todo a la normalidad inicial por más que aparezca un muerto, que antes fue una persona que ordenó hacer robos a un inocente. En “El clavo en la pared” el marido que tiene que poner uno para colgar un cuadro de pronto encuentra que ya no se merece soportar nada, que, así como esta, está perfecto; claro que su esposa no opina lo mismo, y es un clavo que viene justo para sacar a flote todo lo reprimido entre ellos. En otro caso el pasto en un aeropuerto puede llegar a tener una importancia absolutamente crucial. En otro el interés de un joven traductor por las enseñanzas de un traductor muy experimentado, que tiene otro tipo de intereses, se vuelve en un inesperado tema de celos. En “Extras” la atención de un director de cine pasa a lo que habitualmente no se mira, y en lo que pasa cuando se cambia el foco de atención y se comprende que los extras son fundamentales para la historia que se cuenta. Algunos de los más atractivos relatos, y son muchos los casos, llevan a encontrar correspondencias con los de grandes cuentistas de O’Henry o Kafka, de Buzzati o Cortázar.