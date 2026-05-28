Cedears: estas son las 27 empresas que pagan dividendos en dólares en junio + Agregar ámbito en









Las compañías que cuentan con Cedears se dedican a negocios sólidos y estables que perduran a lo largo del tiempo.

Las empresas que cuentan con Cedears se dedican a negocios sólidos y estables que perduran a lo largo del tiempo.

Algunas de las principales empresas del mundo vuelven a repartir dividendos en junio, correspondientes al segundo trimestre de 2026, y traen novedades para los inversores locales, que apuestan a la estabilidad que ofrecen los Cedears (Certificados de Depósito Argentinos).

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Estos instrumentos, que replican la cotización de las acciones de grandes compañías y ETFs -y operan en el exterior-, se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar contado con liquidación (CCL), lo que permite a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario.

No obstante, solo algunos Cedears equivalen exactamente a una acción, siendo la mayoría fracciones, ya que estos están pensados para que su cotización pueda ser accesible a todo tipo de inversores en la Argentina y así universalizar el acceso a activos extranjeros. Asimismo, este ratio no es un valor fijo y puede cambiar según la evolución del activo original, en un proceso conocido como "split".

Por otra parte, los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que no se reinvierte sino que se asigna a los accionistas, ya sea en forma de efectivo o de acciones. Los inversores recibirán estos dividendos si compraron sus Cedears previamente (ex-dividendo).

Vale remarcar que las empresas que cuentan con Cedears se dedican a negocios sólidos y estables que perduran a lo largo del tiempo.

mercados acciones bolsas cedear inversiones finanzas vivo Estas empresas que cuentan con Cedears se dedican a negocios sólidos y estables que perduran a lo largo del tiempo. Depositphotos ¿Cuáles son los Cedears que pagan dividendos en junio? Estos son los Cedears que pagan dividendos en dólares en junio: Lunes 1 de junio Visa (V): u$s0,67 por acción (18 Cedears).

Target (TGT): u$s1,14 por acción (24 Cedears).

Wells Fargo (WFC): u$s0,45 por acción (5 Cedears).

Ford (F): u$s0,15 por acción (1 Cedear). Jueves 4 de junio Delta Air Lines (DAL): u$s0,19 por acción (8 Cedears). Martes 9 de junio Johnson & Johnson (JNJ): u$s1,34 por acción (15 Cedears). Miércoles 10 de junio IBM (IBM): u$s1,69 por acción (15 Cedears).

Chevron (CVX): u$s1,78 por acción (16 Cedears).

Exxon Mobil (XOM): u$s1,03 por acción (10 Cedears).

Eli Lilly (LLY): u$s1,73 por acción (56 Cedears).

S&P Global (SPGI): u$s0,97 por acción (45 Cedears). Jueves 11 de junio Microsoft (MSFT): u$s0,91 por acción (30 Cedears).

T-Mobile (TMUS): u$s1,02 por acción (33 Cedears). Viernes 12 de junio 3M (MMM): u$s0,78 por acción (10 Cedears).

Pfizer (PFE): u$s0,43 por acción (4 Cedears).

Dow (DOW): u$s0,35 por acción (6 Cedears).

eBay (EBAY): u$s0,31 por acción (2 Cedears). Lunes 15 de junio Alphabet (GOOGL): u$s0,22 por acción (58 Cedears). Martes 16 de junio McDonald’s (MCD): u$s1,86 por acción (24 Cedears). Miércoles 17 de junio Electronic Arts (EA): u$s0,19 por acción (14 Cedears). Jueves 18 de junio Home Depot (HD): u$s2,33 por acción (32 Cedears).

General Motors (GM): u$s0,18 por acción (6 Cedears). Jueves 25 de junio PayPal (PYPL): u$s0,14 por acción (8 Cedears).

Qualcomm (QCOM): u$s0,92 por acción (11 Cedears). Viernes 26 de junio Nvidia (NVDA): u$s0,25 por acción (24 Cedears).

Lockheed Martin (LMT): u$s3,45 por acción (20 Cedears).

HSBC (HSBC): u$s0,10 por acción (2 Cedears).

Bank of America (BAC): u$s0,28 por acción (4 Cedears). Lunes 29 de junio Shell (SHEL): u$s0,39 por acción (2 Cedears).

Goldman Sachs (GS): u$s4,50 por acción (13 Cedears). Martes 30 de junio PepsiCo (PEP): u$s1,48 por acción (18 Cedears).

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