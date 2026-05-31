El tenso cruce entre una periodista y el fiscal del caso Agostina Vega: "Puede ahorrarse el cinismo"

Raúl Garzón fue cuestionado por una periodista y legisladora tras destacar el trabajo de los perros rastreadores que permitieron hallar el cuerpo.

La conferencia de prensa derivó en un fuerte intercambio mientras la investigación por la muerte de Agostina Vega continúa avanzando.

El fiscal Raúl Garzón protagonizó un fuerte enfrentamiento con una periodista y legisladora durante una conferencia de prensa brindada tras el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años encontrada sin vida en Córdoba. El intercambio se produjo cuando el funcionario destacó el papel de los perros rastreadores que participaron en el operativo de búsqueda y generó un momento de máxima tensión frente a los medios.

El episodio ocurrió mientras Garzón brindaba detalles sobre las tareas que permitieron localizar los restos de la adolescente. En medio de su exposición, el fiscal resaltó especialmente la labor de uno de los perros que intervino en el procedimiento y aseguró que su participación había sido determinante para el avance de la investigación.

Según expresó el funcionario, el reconocimiento debía recaer sobre el animal que colaboró en la búsqueda. “ Si les dijera que hay que entregar una medalla de distinción a alguien, es a ese perro de gran capacidad que permitió llegar con su olfato bajo la superficie, con la guía de los profesionales que lo conducen ”, afirmó ante los periodistas presentes.

La frase generó un inmediato malestar en parte de la sala. Una periodista que además se presentó como legisladora y feminista decidió interrumpir la conferencia para cuestionar públicamente al fiscal por sus palabras.

Las palabras del fiscal sobre el operativo de búsqueda generaron malestar y desataron cuestionamientos en plena exposición pública.

El reproche de una periodista al funcionario judicial

La mujer tomó la palabra y lanzó una dura crítica contra Garzón. “Puede ahorrarse el cinismo. Estamos hablando de una niña de 14 años, asesinada en un caso de femicidio, ¿podría ser un poco menos cínico? Enunciamos la responsabilidad que ustedes, como parte de la Justicia, tienen con el Gobierno. No sea cínico, es una payasada lo que está haciendo”, expresó.

Sus declaraciones provocaron un momento de incomodidad durante la conferencia y dejaron en evidencia el fuerte impacto emocional que generó el caso en distintos sectores de la sociedad.

Garzón respondió de manera inmediata y defendió sus dichos. “Es una labor científica”, contestó el fiscal, en referencia al trabajo realizado por los perros rastreadores y los profesionales que participaron de los operativos.

Agostina Vera La búsqueda de respuestas continúa mientras familiares y vecinos reclaman justicia por Agostina Vega.

Un caso que mantiene en vilo a Córdoba

El intercambio elevó la tensión en la sala y reflejó el clima de dolor, indignación y desconfianza que rodea la investigación por la muerte de Agostina Vega. La adolescente había permanecido desaparecida durante varios días antes de que se produjera el hallazgo de sus restos, un hecho que conmocionó a Córdoba y tuvo repercusión en todo el país.

Mientras continúan las pericias y las medidas judiciales, la causa sigue abierta y los investigadores trabajan para esclarecer completamente lo ocurrido. En las próximas horas podrían surgir nuevas novedades en una investigación que permanece bajo la atención de la opinión pública y que mantiene a familiares, allegados y vecinos a la espera de respuestas.