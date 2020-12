Alberto Fernández sobre Sabella: "Hoy se fue un verdadero maestro del fútbol"

"Alejandro Sabella fue un hombre con dignidad, de convicciones y principios, y así se mostró en la cancha como jugador y como técnico", escribió el jefe de Estado.

La publicación de Fernández fue acompañada por un video de poco más de sesenta segundos que son un extracto del mensaje que otorgó Sabella al recibir el Premio Democracia 2014 del Centro Cultural Caras y Caretas.

En esa ocasión, el extécnico de la Selección aseguró que "ganar no es lo único" y contó lo que le encomendó a los jugadores en Brasil: "Como les pedí a los muchachos antes del último partido (del Mundial), seamos dignos con nosotros mismos, con nuestros compañeros, con nuestros rivales, en la victoria y en la derrota".

"Lamentablemente me duele en el alma, no hemos podido traer la Copa para nosotros, para la Argentina, pero este premio a pesar de ser segundos es una caricia al alma y me reconforta el espíritu", aseveró un sentido Pachorra.

Para cerrar, destacó que quería "agradecer a los jugadores, del primero al último, que dejaron sentados los valores que nosotros quisimos esparcir a lo largo de estos tres años de campaña".

El exfutbolista falleció este martes en una clínica del barrio porteño de Belgrano en donde estaba internado desde el 25 de noviembre a causa de una "cardiopatía dilatada secundaria a enfermedad coronaria y cardiotoxicidad de larga data", informaron desde el nosocomio.