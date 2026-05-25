Sin operaciones por el feriado, a cuánto cotiza el dólar que nunca duerme + Agregar ámbito en









El dólar cripto es el tipo de cambio que surge a partir de la compra y venta de stablecoins, criptomonedas diseñadas para mantener paridad con el dólar estadounidense.

Feriado 25 de Mayo: cuánto cuestan el dólar cripto y el blue Depositphotos

El dólar cripto, que opera las 24 horas todos los días del año, cotiza este lunes en torno a los $1.482,35 para la venta, en medio del feriado bancario por el 25 de Mayo, razón por el cuál las entidades financieras no abrieron sus puertas para la atención al público.

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De acuerdo a Bitso, el tipo de cambio mostró una leve suba de 0,04% durante la jornada. Su cotización es importante debido a que el valor del dólar cripto suele ofrecer indicios sobre la eventual evolución del dólar blue, que mantiene su cotización en $1.425, de acuerdo al relevamiento de Ámbito por las "cuevas" de la city porteña.

Si bien el tipo de cambio que se vende en el mercado paralelo no está limitado por las mismas restricciones que la operatoria del dólar oficial, la mayor parte de sus movimientos se realizan durante el horario bancario, por lo que es poco probable que existe una variación en su precio por fuera de ese horario.

Stablecoins El uso de stablecoins creció con fuerza en Argentina durante la última década.

A cuánto cotiza el dólar En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.403 para la venta este viernes, mientras que el minorista que se vendió en el Banco Nación lo hizo a $1.425. Como consecuencia, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,50.

Por su parte, en el sector financiero ocurre una situación similar. El dólar MEP operó a $1.431,92. Por su parte, el dólar CCL tampoco muestra variaciones este jornada, debido a que también es feriado en EEUU. Así, su cotización siguió sin cambios respecto al viernes: $1.487,48. Qué el dólar cripto El dólar cripto es el tipo de cambio que surge a partir de la compra y venta de stablecoins, criptomonedas diseñadas para mantener paridad con el dólar estadounidense. Estas criptomonedas se compran en plataformas cripto o billeteras virtuales y, a diferencia de otros tipos de cambio, opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluso los fines de semana o feriados. Por eso se lo conoce como “el dólar que nunca duerme”, y suele anticipar los movimientos de los demás mercados, sobre todo en contextos de incertidumbre política o electoral.

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