Operativo Tedeum: el Gobierno afina la foto de unidad, la logística y el reencuentro de Javier Milei con su gabinete + Agregar ámbito en









El Presidente encabezará este lunes la tradicional celebración en la Catedral Metropolitana en medio de las tensiones internas que atraviesa La Libertad Avanza.

Javier Milei participará de un nuevo Tedeum (imagen de archivo). Presidencia de la Nación

La Casa Rosada ultima los detalles del Tedeum por el 25 de Mayo, que este año tendrá una carga especial para el Gobierno de Javier Milei. En medio de la interna que atraviesa a La Libertad Avanza (LLA), el oficialismo apuesta a mostrar una imagen de cohesión política y respaldo interno alrededor del Presidente.

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La actividad comenzará a la medianoche del lunes con la transmisión en cadena nacional del himno nacional argentino. A las 9.40, Javier Milei se trasladará desde Casa Rosada hasta el Cabildo, donde habrá chocolate caliente para los ciudadanos que se acerquen, y se entonará el himno con la Fanfarria Alto Perú.

Desde allí, el mandatario caminará junto a integrantes de su Gabinete hasta la Catedral Metropolitana para participar de la ceremonia religiosa encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. El recorrido volverá a tener un fuerte valor simbólico para el Gobierno, que busca recuperar centralidad política tras varias semanas marcadas por disputas internas y tensiones cruzadas entre distintos sectores del oficialismo.

javier milei tedeum 25 de mayo 4.jpg Javier Milei asistirá a una nueva edición del Tedeum (imagen de archivo). Presidencia de la Nación En Balcarce 50 hubo especial preocupación por garantizar asistencia perfecta de ministros y principales funcionarios nacionales. La intención es construir una fotografía de unidad luego de los cortocircuitos entre el sector alineado con Santiago Caputo y el armado político que responden Karina Milei y Martín Menem.

En el Gobierno consideran que el Tedeum puede funcionar como un punto de inflexión para dejar atrás el ruido interno y volver a ordenar la escena oficialista. Por eso, más allá de la ceremonia religiosa, en Casa Rosada entienden que la jornada será sobre todo una señal política hacia adentro y hacia afuera de La Libertad Avanza.

En el oficialismo existe además expectativa sobre el contenido de la homilía de García Cuerva. El arzobispo porteño viene realizando intervenciones públicas sobre la situación social y económica y en la Casa Rosada siguen de cerca el tono que podría tener el mensaje frente al Presidente y el resto de la dirigencia política presente. Tras la ceremonia religiosa, Milei encabezará una reunión ampliada de Gabinete en Balcarce 50. El encuentro tendrá un doble objetivo: revisar la agenda de gestión y relanzar políticamente al oficialismo luego de una semana atravesada por tensiones internas, especialmente después de los cruces públicos entre dirigentes libertarios y cuentas vinculadas al ecosistema digital oficialista. El Gobierno se reunió con la Conferencia Episcopal para coordinar el Tedeum En la antesala del Tedeum por el 25 de Mayo, representantes del Gobierno nacional mantuvieron una reunión con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina para coordinar detalles vinculados a la ceremonia que encabezará Javier Milei en la Catedral Metropolitana. Del encuentro participaron los ministros Pablo Quirno y Sandra Pettovello, junto al secretario de Culto, Agustín Caulo, mientras que por parte de la Iglesia estuvieron presentes el titular de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo; el secretario general Raúl Pizarro y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EpiscopadoArg/status/2057561329112875200&partner=&hide_thread=false Monseñor Marcelo Colombo y monseñor Raúl Pizarro, presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, respectivamente, junto al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, se reunieron hoy en el Palacio San Martín para dialogar sobre distintos… pic.twitter.com/YEhrTc16ag — Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) May 21, 2026 La reunión se realizó en el Palacio San Martín y tuvo como eje principal la agenda social y organizativa del tradicional oficio religioso del 25 de Mayo. Según trascendió, durante el intercambio también se abordaron aspectos vinculados al mensaje que brindará García Cuerva durante la homilía, en un contexto económico y social complejo que la Iglesia viene siguiendo de cerca en sus pronunciamientos públicos.