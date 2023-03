Explotó Demichelis: "No teníamos ni aire acondicionado en el vestuario"

"Para mí el equipo fue la figura, no es fácil venir acá y llevarse los tres puntos. No teníamos ni aire acondicionado en el vestuario, no teníamos las mejores instalaciones para la previa del partido, el entrenador rival ni siquiera me vino a saludar. Sabíamos que iba a ser recontra difícil. Había que mostrar una reacción y la mostramos", deslizó sin filtros Demichelis.

Y agregó: "Ganando acá nos podíamos volver a fortalecer. Siempre tuvimos la misma armonía, teníamos la conciencia de lo que iba a ser el partido. Nos tuvimos que hacer fuertes desde el equilibrio, que era lo que nos estaba faltando. Nos llevamos tres puntos importantísimos, el grupo va salir fortalecido".

"Sé que el hincha de River quiere ver un fútbol más elegante. Ojalá que después de la derrota hayamos aprendido, que esto sirva para sostener el orden en el mediocampo. Hoy jugamos contra un rival que juega bien con los volantes, que los suelta mucho. Ojalá algún día seamos la máquina que River sueña ser, estamos en esa búsqueda", remarcó.

Y reconoció que "el grupo había quedado muy dolido después del penal ante tantísima gente nuestra. Sufrimos ese quiebre, perdimos, pero el grupo se entrenó excelente al día siguiente. Acá mandan los resultados y ganamos".

Por otro lado, y puntualizando directamente en la terna arbitral, el entrenador precisó: "Desde mi posición, es difícil definir con certeza los fallos arbitrales. Pero se tomaron el tiempo para analizarlo. Igual, jamás me van a escuchar criticar una decisión, sea para bien o para mal. Al final hubo una discusión y me desligué".

“Vivimos en un país con mucha pasión, es único. Hoy fue una batalla futbolística. En un país tan pasional, somos todos entrenadores. Las críticas las acepto, tengo que saber escuchar y corregir. Criticaron que Enzo estaba solo en el medio y traté de armar un equipo más ordenado y crecimos ante un gran equipo. Teníamos que romper el mecanismo de ellos en la mitad. Ganamos un partido importantísimo, con un grandísimo esfuerzo desde lo físico", aseguró.

"En un mundo tan modernizado, la tecnología llegó para quedarse. No puedo comparar con Europa. En Inglaterra, hoy hubo una mano clarísima que allá no la cobraron y acá seguro que sí. Depende de cada país la interpretación. El VAR vino para instalarse, yo confío", sentenció.