Fórmula 1: la cumbre de la FIA en Buenos Aires pone a la Argentina otra vez en el radar internacional

Después de casi 15 años, la Argentina volverá a recibir un encuentro internacional de la FIA. La presencia de sus máximas autoridades y las negociaciones por el futuro del Autódromo porteño reavivan las expectativas por recuperar una fecha de la máxima categoría.

El Congreso Americano de la FIA se realizará entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre en Buenos Aires. Javier Milei participará de la apertura y el encuentro tendrá como telón de fondo uno de los grandes objetivos del Gobierno: traer nuevamente la Fórmula 1 a la Argentina.

Buenos Aires volverá a quedar durante los próximos días en el centro de la agenda internacional del automovilismo . La Ciudad será sede desde este lunes, del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) , un encuentro que reunirá a representantes de 32 clubes de América y el Caribe y a las principales autoridades del organismo que regula el deporte motor a nivel mundial. Se espera además por la presencia del presidente Javier Milei , que dará un discurso en el evento, luego de manifestar su deseo para que la Fórmula 1 regresa a la Argentina.

El evento se desarrollará entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre y tendrá como anfitrión al Automóvil Club Argentino (ACA) . Más allá de los temas oficiales vinculados con la movilidad, la seguridad vial y el desarrollo del automovilismo, la llegada de la FIA adquiere una relevancia especial para la Argentina: el país busca volver a posicionarse en la carrera por recuperar una fecha de la Fórmula 1 .

Después de casi 15 años sin recibir un encuentro internacional de estas características, la elección de Buenos Aires como sede vuelve a colocar a la Argentina en la conversación regional y global del deporte motor. La presencia de autoridades de la FIA y de representantes de clubes de todo el continente aparece como una oportunidad para fortalecer vínculos y avanzar en proyectos que buscan recuperar grandes competencias internacionales.

La expectativa está puesta especialmente en la presencia de Mohammed Ben Sulayem , presidente de la FIA. Su llegada se producirá mientras continúan las gestiones políticas e institucionales para que la máxima categoría del automovilismo mundial vuelva a correr en el país.

La última vez que la Fórmula 1 disputó un Gran Premio en la Argentina fue en 1998 , en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Desde entonces, el país quedó fuera del calendario y el regreso de la categoría se convirtió en una aspiración recurrente para el automovilismo nacional.

La FIA llega mientras la Argentina busca volver a la Fórmula 1

La realización del Congreso Americano no garantiza, por sí sola, el regreso de la Fórmula 1. Sin embargo, el encuentro ofrece un escenario político e institucional de alto nivel para reforzar las conversaciones que buscan devolver a la Argentina al calendario internacional.

El proyecto requiere una combinación de factores: negociaciones con los organismos y promotores internacionales, inversiones y obras de infraestructura, además de la adecuación del autódromo a las exigencias técnicas y de seguridad necesarias para recibir una competencia de primer nivel.

En ese contexto, Buenos Aires busca recuperar protagonismo con las obras y los proyectos vinculados al Autódromo Oscar y Juan Gálvez, una pieza central en cualquier eventual regreso de la Fórmula 1. La infraestructura del circuito será uno de los desafíos fundamentales para cumplir con los estándares internacionales que exige la máxima categoría.

El Congreso, además, reunirá durante tres jornadas a representantes de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. La agenda oficial incluirá debates sobre seguridad y desarrollo del deporte motor, innovación tecnológica, movilidad sostenible y accesibilidad, además de espacios de intercambio entre los clubes miembros de la FIA.

La presencia de la cúpula del automovilismo internacional también llega en un momento de renovado interés del público argentino por la Fórmula 1, impulsado por la participación de Franco Colapinto en la categoría. Ese fenómeno le dio una nueva dimensión al sueño de volver a tener una carrera en el país.

Qué dijo Javier Milei y por qué participará del encuentro

El presidente Javier Milei participará de la apertura oficial del Congreso Americano de la FIA y tendrá un rol central en el inicio del encuentro.

La propia FIA confirmó que el mandatario argentino será el encargado de inaugurar el congreso, que reunirá a los clubes miembros de toda América en Buenos Aires. Su presencia se inscribe en la estrategia del Gobierno de respaldar las gestiones para recuperar una fecha de Fórmula 1 y volver a instalar a la Argentina como sede de grandes eventos deportivos internacionales.

Milei ya manifestó públicamente su intención de trabajar para que la máxima categoría vuelva al país. Su participación en la apertura tendrá, por lo tanto, una lectura que excede la agenda protocolar del Congreso: el Presidente compartirá escenario con las máximas autoridades de la FIA en un momento en el que el Gobierno busca impulsar políticamente el proyecto.

Según se informó, la apertura contará también con la participación de Mohammed Ben Sulayem y del presidente del ACA, César Carman, mientras que otras autoridades nacionales también seguirán de cerca el encuentro.

Un encuentro para volver a entrar en la conversación

El Congreso Americano de la FIA tendrá como eje formal el futuro de la movilidad y el desarrollo del automovilismo en el continente. Pero para la Argentina, la relevancia del encuentro trasciende el programa oficial.

La llegada de los principales dirigentes del sector le permite al país volver a exhibirse ante los actores que deciden y regulan buena parte del futuro del deporte motor internacional. En paralelo, refuerza una estrategia que combina diplomacia deportiva, infraestructura y negociaciones políticas para recuperar una de las grandes citas que el país perdió hace casi tres décadas.

La Fórmula 1 todavía no tiene fecha de regreso a la Argentina y las conversaciones continúan abiertas. Pero la cumbre que comienza en Buenos Aires vuelve a poner al país frente a una oportunidad concreta de mostrarse, fortalecer contactos y recuperar terreno en la carrera por volver al calendario.

Con la FIA reunida en la Ciudad, las autoridades nacionales y el automovilismo argentino buscarán aprovechar una semana que puede ser mucho más que un encuentro institucional: la posibilidad de volver a colocar a la Argentina en el radar de la Fórmula 1.