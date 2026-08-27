Fórmula 1: Alpine confirmó a Franco Colapinto como piloto titular para 2027 + Agregar ámbito en









La escudería francesa oficializó la continuidad del piloto argentino con un anuncio creativo tras el GP de Países Bajos disputado el último fin de semana.

Briatore y Colapinto seguirán compartiendo momentos en Alpine

La escudería Alpine disipó todas las dudas sobre su alineación y confirmó que Franco Colapinto seguirá como piloto titular en la temporada 2027 de Fórmula 1, consolidando su lugar dentro del equipo. El anuncio se realizó a través de un video con tono distendido, que rápidamente captó la atención de los fanáticos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión llega después de un tramo clave del campeonato, en el que el piloto argentino mostró consistencia, evolución y capacidad de adaptación, aspectos determinantes para que la estructura francesa avance con su continuidad.

Continuidad de Colapinto: un proyecto que apuesta a la estabilidad Dentro del equipo, la renovación responde a una estrategia clara: sostener una base de pilotos sólida para acompañar el desarrollo técnico del monoplaza en los próximos años. En ese contexto, Colapinto continuará compartiendo estructura con Pierre Gasly, en una dupla que ya acumula experiencia conjunta.

You think you know how contract negotiations go? Think again. pic.twitter.com/3yf6qVZCev — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026 El argentino, que sumó puntos en varias carreras durante 2026, logró destacarse con actuaciones firmes en circuitos exigentes, lo que reforzó la confianza de los ingenieros y directivos.

Además, Alpine valora no solo su rendimiento en pista, sino también su integración al equipo y su capacidad de trabajo, factores que resultan clave en una categoría tan competitiva.

Con este escenario definido, Colapinto ya apunta a los próximos desafíos del calendario, con la mirada puesta en seguir creciendo dentro de la máxima categoría y consolidarse como una de las piezas importantes del proyecto deportivo de Alpine.