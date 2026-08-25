Polémica en la F1: Franco Colapinto ganó el adelantamiento del mes pero se lo dieron a otro piloto + Agregar ámbito en









El piloto argentino había arrasado en las encuestas del mejor sobrepaso de julio, pero una curiosa condición en la votación le otorgó el premio a Max Verstappen.

Franco Colapinto no ganó el adelantamiento del mes por decisión de la Fórmula 1, aunque sí por los fans. Alex Bierens de Haan/Getty Images

Franco Colapinto había obtenido el 56% de los votos de los fanáticos para ganarse el mejor adelantamiento de julio, pero este último domingo, antes del Gran Premio de Países Bajos, los comisarios de la Fórmula 1 resolvieron que el ganador era Max Verstappen, justamente en el día de su carrera local.

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Si bien la votación cerró el 5 de agosto, la decisión final se confirmó este fin de semana. En la previa de la largada, Verstappen se subió al escenario del fan zone junto a su compañero de equipo durante esta fecha, Liam Lawson –por la lesión de Isaac Hadjar—, y la presentadora les mostró a los pilotos y a la audiencia que el cuatro veces campeón del mundo se llevó la distinción del “Overtake of the month”.

Colapinto y Verstappen, en la previa de una carrera. Como respuesta ante el enojo de los fanáticos de Colapinto, la máxima categoría detalló en que se basaban para darle el diploma al piloto neerlandés: “Otorgado por votación de los aficionados y un panel de expertos, celebra a los pilotos de Fórmula 1 que se atreven a realizar las maniobras de adelantamiento más desafiantes y valientes durante una carrera. El ganador de julio es el piloto de Red Bull Racing, Max Verstappen”, publicaron en la cuenta de Instagram.

Lo curioso es que no detallan quiénes son los “expertos” y mucho menos que tanto peso tiene su votación, debido a que el argentino le sacaba una diferencia del 19% a su perseguidor más cercano en la votación final.

Franco Colapinto finalizó 14° en el Gan Premio de Zandvoort, Países Bajos. @francolapinto Además, la F1 resalta en su sitio web que en la votaciones participa el “panel de expertos”, pero que el énfasis está en los televidentes: “Los aficionados pueden elegir entre una selección de las mejores jugadas en pista cada mes de la temporada y votar por su adelantamiento favorito a través del sitio web de la F1. El piloto ganador recibirá el premio al Adelantamiento del Mes en el próximo evento de F1, en el Foro de Aficionados”.

Como fue la maniobra de Colapinto La maniobra del pilarense se dio en el Gran Premio de Bélgica, en Spa-Francorchamps, en donde el piloto llegó desde atrás mientras Lawson y Pierre Gasly, su compañero de equipo, estaban peleando por la posición. Colapinto aprovechó los movimientos y gastó la mayoría de su batería para sobrepasarlos a ambos en la misma recta. Colapinto en Spa-Francorchamps. El segundo lugar fue para el adelantamiento de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton en el GP de Hungría. Esta maniobra, protagonizada por dos pilotos que suman 11 títulos mundiales entre ambos, acaparó el 37% de los votos. El tercer puesto fue compartido por Liam Lawson, gracias a su duelo contra Oscar Piastri, y Arvid Lindblad, tras rebasar al heptacampeón del mundo, en la que ambos obtuvieron el 3% de las preferencias. Finalmente, la quinta posición, con el 1% de los sufragios, fue para otra acción de Verstappen, esta vez al superar a su compañero de equipo Isaac Hadjar en el Gran Premio de Silverstone. Aún así, la F1 no respetó las valoraciones que hizo la gente y definió que el mejor adelantamiento del mes no fue para Colapinto, sino para Verstappen.