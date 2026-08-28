El piloto de Fórmula 1 que consiguió un insólito récord: comió 51 tacos en una hora

Dentro de la Fórmula 1 hay lugar para todo, ya que cada piloto aporta lo suyo no solo dentro de las pistas. Fuera de los circuitos donde se corren los Grandes Premios, el carisma suele ser un condimento muy importante, en especial entre aquellos que están lejos de los mejores o no cuentan con un buen auto.

Entre los favoritos del público por su personalidad aparece Valtteri Bottas . El finlandés suele tener una forma de ser bastante extrovertida fuera del monoplaza y siempre deja algo de contenido para sus seguidores, aunque en este caso no solo les regaló un momento divertido: rompió un récord gastronómico que difícilmente puedan superar sus rivales en el paddock.

Tras pasar varios años a la sombra de Lewis Hamilton en Mercedes, Bottas hoy representa a Cadillac junto a Sergio "Checo" Pérez , quien vivió una situación similar en Red Bull con Max Verstappen. Dos de los segundos pilotos más conocidos de los últimos años hoy forman el dúo del equipo que se sumó esta temporada.

Ambos son carismáticos, pero el mexicano está lejos de ser un showman como sí lo es el finlandés . De visita en Estados Unidos, más precisamente en Colorado, el ex Mercedes sorprendió a todos al romper un récord que dejará a su compañero más que orgulloso.

En tan solo una hora, Valtteri devoró 51 tacos durante un reto y estableció una nueva marca del local . Esto se viralizó rápidamente en redes sociales y las respuestas de los fanáticos fueron puros elogios, pese a que la temporada dentro de las pistas no viene siendo la mejor para el equipo y sus pilotos.

Bottas es un apasionado de la gastronomía mexicana desde su visita a ese país en 2024. Instagram de Valtteri Bottas

El amor del finlandés por México y su gastronomía

Pese a que ambos estaban a la sombra de la rivalidad entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, el presente los pone como compañeros en Cadillac. Entre ellos, ese enfrentamiento ya quedó atrás y hoy trabajan en conjunto en la escudería más reciente de la competencia.

Desde el primer momento hubo buena onda entre los dos y, a la hora de hablar juntos ante el público, fue Checo quien le prometió a Bottas que, cuando visiten México, lo llevará a comer tacos.

X: Valtteri Bottas

Lo que seguramente no sabía el piloto azteca es que su compañero no pareciera tener fondo y, si es quien invita, la cuenta no será nada pequeña debido a su reciente récord. Eso sí, a la hora de comerlos en las tierras donde nació este plato, el ex Red Bull le advirtió que serán con mucho picante para poner a prueba su resistencia.

Y es que para Bottas el taco no es una comida más. Desde su recordada visita al país en 2024 por el Gran Premio que se corrió allí, se enamoró de la gastronomía mexicana. Se lo ha visto recorrer establecimientos de tacos en distintos lugares del mundo y también se animó a otras comidas típicas de esa nación.