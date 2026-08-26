El impresionante récord que Franco Colapinto sostiene en la Fórmula 1 + Agregar ámbito en









El dato tomó mayor relevancia después del Gran Premio de Países Bajos, donde el piloto de Alpine finalizó decimocuarto y volvió a completar la competencia.

El impresionante récord que Franco Colapinto sostiene en la Fórmula 1.

Franco Colapinto construyó una impresionante estadística que refleja su evolución como piloto de la Fórmula 1. El argentino lleva 29 carreras consecutivas que comenzó y terminó sin registrar un abandono, una racha que actualmente es la más extensa entre los pilotos que integran la parrilla de la categoría.

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El dato tomó mayor relevancia después del Gran Premio de Países Bajos, donde el piloto de Alpine finalizó decimocuarto y volvió a completar la competencia. De esta manera, prolongó una secuencia que comenzó después de su último abandono, ocurrido durante su etapa en Williams. Desde entonces pasaron más de 625 días.

Sin embargo, Colapinto no estuvo compitiendo durante todo ese período, ya que pasó varios meses sin una butaca titular. Lo que realmente representa la estadística es la cantidad de Grandes Premios que logró completar desde aquella última carrera que terminó antes de tiempo. La marca adquiere todavía mayor importancia porque regresó a la máxima categoría en 2025 y, desde entonces, logró finalizar todas las carreras que largó.

El dato tomó mayor relevancia después del Gran Premio de Países Bajos, donde el piloto de Alpine finalizó decimocuarto y volvió a completar la competencia. @AlpineF1Team El último abandono de Franco Colapinto fue en Williams Para encontrar el último DNF de Colapinto hay que retroceder hasta el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024. El argentino todavía competía para Williams cuando sufrió un incidente que terminó obligando al equipo a retirar el auto.

La carrera había comenzado con complicaciones: Oscar Piastri lo golpeó desde atrás durante la tercera vuelta y provocó una pinchadura. El argentino consiguió regresar a boxes para intentar continuar, pero los daños acumulados en el monoplaza y posteriormente un inconveniente en la unidad de potencia llevaron al equipo a tomar la decisión de retirarlo en la vuelta 28.

Aquel abandono fue el último registrado por el piloto nacido en Pilar. También significó el cierre de una segunda mitad de temporada particularmente exigente, en la que había conseguido llamar la atención por su velocidad y por los resultados obtenidos en Azerbaiyán y EEUU. Después de aquella experiencia, quedó temporalmente fuera de la parrilla. Su regreso se produjo el 18 de mayo de 2025, cuando Alpine tomó la decisión de incorporarlo para reemplazar a Jack Doohan a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña. A partir de ese momento, disputó 18 Grandes Premios, aunque largó 17 de ellos. La excepción fue el Gran Premio de Gran Bretaña, donde no pudo participar de la carrera después del accidente que había sufrido durante la clasificación. En todas las competencias que efectivamente comenzó consiguió ser clasificado. Esa tendencia se mantuvo durante 2026 y terminó consolidando una de las estadísticas más llamativas de la actual temporada. Durante la presente campaña, largó las primeras 12 carreras que disputó y consiguió completar todas. Así llegó a las 29 largadas consecutivas sin abandono con Alpine, una secuencia que se convirtió en la más extensa actualmente activa en la Fórmula 1.