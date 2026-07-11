Inglaterra vs Noruega y Argentina vs Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, EN VIVO: el partido minuto a minuto y últimas noticias

El Mundial 2026 entra en su fase definitoria luego de casi 100 partidos disputados entre Canadá, Estados Unidos y México. Este viernes, la Selección argentina se enfrentará a Suiza - desde las 22hs- por los cuartos de final para buscar su tercera semifinal en 12 años. El ganador se enfrentará ante el vencedor entre Inglaterra y Noruega, desde las 18hh, el último partido por disputarse de esta fase.
Lionel Scaloni comienza a definir el once titular para enfrentar a Suiza: podría haber tres cambios
El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, empezó a definir a los futbolistas que utilizará como titulares en el duelo ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, tras dirigir dos de los tres entrenamientos previos al encuentro.
El DT ya tiene algunos puestos cubiertos en el once titular que enfrentará al equipo europeo al haber realizado una breve práctica de fútbol en espacios reducidos, aunque el mismo todavía no está confirmado.