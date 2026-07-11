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11 de julio 2026 - 08:56

Inglaterra vs Noruega y Argentina vs Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, EN VIVO: el partido minuto a minuto y últimas noticias

Noruega - Inglaterra, el primer plato de la jornada.

Noruega - Inglaterra, el primer plato de la jornada.

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Francia y España se enfrentarán en las semifinales del Mundial 2026, luego de eliminar a Marruecos y Bélgica, respectivamente. Ambas selecciones buscarán un lugar en la gran final.

El Mundial 2026 entra en su fase definitoria luego de casi 100 partidos disputados entre Canadá, Estados Unidos y México. Este viernes, la Selección argentina se enfrentará a Suiza - desde las 22hs- por los cuartos de final para buscar su tercera semifinal en 12 años. El ganador se enfrentará ante el vencedor entre Inglaterra y Noruega, desde las 18hh, el último partido por disputarse de esta fase.

En la jornada de ayer, España venció 2-1 a Bélgica y se clasificó a la semifinal, donde enfrentará a Francia, que viene de vencer 2-0 a Marruecos. La Copa del Mundo se desarrollará hasta el 19 de julio cuando finalmente queden 2 de los 48 seleccionados iniciales, que se enfrentarán en la gran final en el MetLife Stadium.de Nueva Jersey.

Lionel Scaloni comienza a definir el once titular para enfrentar a Suiza: podría haber tres cambios

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, empezó a definir a los futbolistas que utilizará como titulares en el duelo ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, tras dirigir dos de los tres entrenamientos previos al encuentro.

El DT ya tiene algunos puestos cubiertos en el once titular que enfrentará al equipo europeo al haber realizado una breve práctica de fútbol en espacios reducidos, aunque el mismo todavía no está confirmado.

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Inglaterra vs Noruega y Argentina vs Suiza, los partidos de este sábado por un lugar en la semifinal

La Selección argentina enfrentará a Suiza este sábado 11 de julio desde las 22:00 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium (Kansas City Stadium), por los cuartos de final del Mundial 2026.

El encuentro podrá verse en vivo por TV Pública, Telefe, TyC Sports, DSports, TyC Sports Play, MiTelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DGO.

Antes, desde las 18:00, Noruega e Inglaterra abrirán la jornada de cuartos de final en el Miami Stadium. Con Erling Haaland y Harry Kane como principales figuras, ambos seleccionados buscarán un lugar en las semifinales. El encuentro comenzará a las 18, será dirigido por el francés Clément Turpin y podrá ser visto a través de DSports.

España venció a Bélgica sobre el final y enfrentará a Francia en las semifinales del Mundial 2026

España derrotó 2-1 a Bélgica en el estadio de Los Ángeles y avanzó a las semifinales del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará a Francia por un lugar en la definición.

Cuando el partido parecía dirigirse al tiempo suplementario, Mikel Merino volvió a convertirse en el héroe español. El mediocampista ingresó a los 41 minutos del complemento y, apenas dos minutos después, aprovechó un rebote del arquero Senne Lammens para marcar el gol de la clasificación.

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