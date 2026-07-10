España vs Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026, EN VIVO: el partido minuto a minuto y últimas noticias

Tensión en el Mundial 2026: un hombre armado con una llave inglesa irrumpió en la concentración de Inglaterra

Archivo. Tras su victoria contra México, Inglaterra se prepara para enfrentar a Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026.

La concentración de la selección de Inglaterra en el Mundial 2026 vivió un episodio de tensión luego de que un hombre armado con una llave inglesa ingresara a una de las sedes del equipo en Kansas City, en la antesala del duelo de cuartos de final frente a Noruega.

Según informó el diario británico Daily Mail, el incidente ocurrió en el centro de prensa KC Parks, ubicado a pocos metros del complejo de entrenamiento inglés en Swope Soccer Village. El intruso, que presentaba signos de alteración y elevaba la voz, logró acceder al lugar con una llave inglesa antes de ser reducido por el personal de seguridad.

“Un hombre, que había entrado al recinto con una llave inglesa y alzando la voz, fue detenido posteriormente. El hombre parecía estar alterado al entrar y, finalmente, fue sacado del centro de prensa y desarmado. La policía de Kansas City detuvo al individuo, quien había intentado abandonar el lugar tras escuchar sirenas en la zona”, detalló el medio británico.

En el momento del hecho se encontraban en el lugar integrantes de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), periodistas y miembros del cuerpo técnico del seleccionado. Además, el entrenador Thomas Tuchel, su asistente Anthony Barry y varios futbolistas se preparaban para brindar una conferencia de prensa.

De acuerdo con Daily Mail, el sospechoso fue interceptado y desarmado sin que se registraran heridos ni amenazas directas contra los presentes. Posteriormente, la policía de Kansas City procedió a detener al individuo.