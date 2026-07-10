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10 de julio 2026 - 12:36

España vs Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026, EN VIVO: el partido minuto a minuto y últimas noticias

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Francia y Marruecos se enfrentan por un lugar en las semifinales del Mundial 2026, con los galos como favoritos y el conjunto africano decidido a seguir haciendo historia.

Bélgica y España se enfrentarán este viernes 10 de julio desde las 16 por los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador, se enfrentará contra Francia que viene de vencer 2-0 a Marruecos y recuperar el primer puesto del ranking FIFA.

Tanto España como Bélgica llegan a los cuartos de final tras recorrer caminos similares: comenzaron el Mundial con dudas, pero crecieron con el correr de los partidos y alcanzaron su mejor nivel en las instancias de eliminación directa.

La Roja tuvo un debut discreto con un empate sin goles frente a Cabo Verde, resultado que despertó cuestionamientos sobre el equipo de Luis de la Fuente. Sin embargo, logró revertir la imagen rápidamente: goleó a Arabia Saudita, superó a Uruguay en el cierre de la fase de grupos, aplastó a Austria en los dieciseisavos de final y luego dejó en el camino a la Portugal de Cristiano Ronaldo en uno de los cruces más parejos de los octavos.

El recorrido de Bélgica también estuvo marcado por un comienzo irregular. Los empates ante Egipto e Irán sembraron incertidumbre, hasta que el equipo reaccionó con una contundente victoria por 5-1 sobre Nueva Zelanda. El punto de inflexión llegó en los dieciseisavos de final frente a Senegal: perdía 2-0 a diez minutos del final, logró igualarlo y terminó imponiéndose en la última jugada del alargue gracias a un penal convertido por Youri Tielemans. Ya en octavos, los "Red Devils" mostraron su mejor versión al golear al anfitrión Estados Unidos.

Lionel Scaloni comienza a definir el once titular para enfrentar a Suiza: podría haber tres cambios

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, empezó a definir a los futbolistas que utilizará como titulares en el duelo ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, tras dirigir dos de los tres entrenamientos previos al encuentro.

El DT ya tiene algunos puestos cubiertos en el once titular que enfrentará al equipo europeo al haber realizado una breve práctica de fútbol en espacios reducidos, aunque el mismo todavía no está confirmado.

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Tensión en el Mundial 2026: un hombre armado con una llave inglesa irrumpió en la concentración de Inglaterra

Archivo. Tras su victoria contra M&eacute;xico, Inglaterra se prepara para enfrentar a Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026.

Archivo. Tras su victoria contra México, Inglaterra se prepara para enfrentar a Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026.

La concentración de la selección de Inglaterra en el Mundial 2026 vivió un episodio de tensión luego de que un hombre armado con una llave inglesa ingresara a una de las sedes del equipo en Kansas City, en la antesala del duelo de cuartos de final frente a Noruega.

Según informó el diario británico Daily Mail, el incidente ocurrió en el centro de prensa KC Parks, ubicado a pocos metros del complejo de entrenamiento inglés en Swope Soccer Village. El intruso, que presentaba signos de alteración y elevaba la voz, logró acceder al lugar con una llave inglesa antes de ser reducido por el personal de seguridad.

“Un hombre, que había entrado al recinto con una llave inglesa y alzando la voz, fue detenido posteriormente. El hombre parecía estar alterado al entrar y, finalmente, fue sacado del centro de prensa y desarmado. La policía de Kansas City detuvo al individuo, quien había intentado abandonar el lugar tras escuchar sirenas en la zona”, detalló el medio británico.

En el momento del hecho se encontraban en el lugar integrantes de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), periodistas y miembros del cuerpo técnico del seleccionado. Además, el entrenador Thomas Tuchel, su asistente Anthony Barry y varios futbolistas se preparaban para brindar una conferencia de prensa.

De acuerdo con Daily Mail, el sospechoso fue interceptado y desarmado sin que se registraran heridos ni amenazas directas contra los presentes. Posteriormente, la policía de Kansas City procedió a detener al individuo.

El ranking de los entrenadores mejor pagos del Mundial 2026: el argentino en el Top 3 y el puesto de Scaloni

El ranking de los entrenadores mejor pagos del Mundial 2026: el argentino en el Top 3 y el puesto de Scaloni.

El ranking de los entrenadores mejor pagos del Mundial 2026: el argentino en el Top 3 y el puesto de Scaloni.

El portal Finance Football, especializado en fútbol y finanzas, elaboró una lista con los 20 entrenadores del Mundial 2026 que más dinero ganan y algunos son de lo más llamativos.

Carlo Ancelotti, de Brasil, encabeza la lista con 10 millones de euros anuales. Pese a ser el más aro, el italiano sufrió la eliminación del conjunto "verdeamarelo" en los octavos de final, ante Noruega. Las críticas le llegan desde todos lados, pero la idea de la federación local es continuar con el proceso.

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Mundial 2026: venden pasto de un partido que no se jugó y pagan fortunas por la camiseta más polémica del torneo

La camiseta de Folarin Balogun llegó a subastarse por u$s18.000.

La camiseta de Folarin Balogun llegó a subastarse por u$s18.000.

MatchWornShirt puso a la venta objetos insólitos del Mundial 2026. La plataforma de subastas ofrece prendas de futbolistas, botines, brazaletes de capitán y elementos usados en distintas competencias, mientras que la FIFA comercializa recuerdos exclusivos como entradas personalizadas y hasta un cubo con pasto de la final, que todavía no se jugó, por 450 dólares.

La camiseta de Folarin Balogun fue una de las grandes protagonistas: tras su expulsión ante Bosnia y Herzegovina y la posterior habilitación para jugar contra Bélgica, la pieza llegó a valer casi 18.000 dólares.

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España y Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026: horario, TV y formaciones

Bélgica y España se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026.

Bélgica y España se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026.

España y Bélgica se ven las caras este viernes por los cuartos de final del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, desde las 16 (hora argentina). El duelo entre dos potencias europeas definirá al rival de Francia en las semifinales y podrá verse por TyC Sports, DSports, Telefe y Paramount+.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llega como uno de los equipos más sólidos del certamen: terminó primero del Grupo H con 7 puntos, se mantiene invicto y estableció un récord histórico al convertirse en la primera selección que no recibe goles en seis partidos mundialistas consecutivos.

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Mbappé: "Solo hay una manera de relajarse, y es ganar"

El astro francés Kylian Mbappé aseguró este jueves que los Bleus todavía tienen camino por recorrer en el Mundial, luego de la victoria 2-0 sobre Marruecos en los cuartos, y que el equipo no puede permitirse relajarse pese a haber alcanzado las semifinales.

"Estamos en semifinales. Todavía queda un largo camino y somos conscientes de que lo que nos espera es aún más duro que lo que hemos pasado, pero estamos preparados. Estamos preparados para afrontarlo todo y ver el partido de mañana para saber contra quién vamos a jugar (en semifinales)", dijo Mbappé en declaraciones al canal M6.

El capitán francés destacó la importancia de mantener la concentración después de la victoria sobre los marroquíes, un partido en el que fue sustituido en el minuto 77 tras recibir un golpe en el tobillo.

"Estoy bien, recibí un golpe, pero estoy bien. Creo que en ese momento JP (Jean-Philippe Mateta) estaba más preparado que yo para jugar los últimos 15 minutos, así que yo salgo y él entra. Ha entrado muy bien, incluso podría haber marcado, así que es muy positivo".

Mundial 2026: Francia venció a Marruecos y se convirtió en el primer semifinalista

Francia venció 2-0 a Marruecos en Boston por los cuartos de final del Mundial 2026 y selló su clasificación a las semifinales, donde enfrentará al ganador del cruce entre España y Bélgica. Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé marcaron los goles del conjunto dirigido por Didier Deschamps.

De esta manera, Marruecos puso punto final a una destacada campaña en la Copa del Mundo, en la que volvió a meterse entre los ocho mejores seleccionados del torneo tras eliminar por penales a Países Bajos en los 16avos de final y golear 3-0 a Canadá en octavos. Sin embargo, no pudo repetir la histórica actuación de Qatar 2022, cuando alcanzó las semifinales.

Ahora, Francia buscará un lugar en la final frente al vencedor del duelo entre España y Bélgica, que se disputará este viernes en Los Ángeles. La semifinal se jugará el próximo martes 14 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el AT&T Stadium de Dallas.

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Mbappé convirtió ante Marruecos e igualó a Messi con ocho tantos en el Mundial

La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 empieza a tomar forma mientras avanza la fase de eliminación directa. Argentina dio vuelta un 0-2 con Egipto con un gol de Messi, quién volvió a quedar sólo en la tabla de goleadores con 8 tantos; al igual que el francés Kylian Mbappé que convirtió ante Marruecos. A uno quedaron Haaland (Noruega). Todos siguen en carrera y sus selecciones quedaron entre las ocho mejores.

Mbappé, que erró su primer penal en mundiales en la primera parte del encuentro contra Marruecos por los cuartos de final, logró convertir en la segunda parte para alcanzar a Messi. A sus 39 años, el capitán de la Selección argentina también logró sobreponerse a otro penal errado (el segundo consecutivo en este Mundial), batió varios records más y continúa como el máximo goleador histórico en los mundiales. Por su lado, Haaland convirtió dos goles en el momento justo para dejar afuera al Brasil de Neymar, Vinicius y Ancelotti.

Quien les pisa los talones es el inglés Harry Kane, quién acumula seis goles cada uno. El delantero alcanzó esa cifra tras convertir ante México, uno de los locales.

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