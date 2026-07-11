Argentina vs Suiza, en datos: un país 67 veces más chico, con economía de potencia y problemas aún sin resolver

Con cinco veces menos habitantes y un territorio equivalente al de Jujuy, la nación helvética genera más riqueza que la economía argentina. Destaca por su baja inflación, altos salarios y reducidos índices de criminalidad. Sin embargo, los altos costos de vida ponen presión sobre la población, mientras que la brecha de género aún es persistente.

La Selección argentina pasó con lo justo a los cuartos de final tras el triunfo agónico por 3 a 2 ante Egipto en el Mundial 2026 . El próximo rival será Suiza, un seleccionado al que enfrentó en apenas dos oportunidades en la Copa del Mundo . Con una población cinco veces menor y un tamaño similar al de la provincia de Jujuy, cuenta con una riqueza ampliamente superior a la de Argentina (y a la de .

Este sábado, el equipo de Lionel Scaloni volverá a jugar una instancia decisiva luego de eliminar a Cabo Verde en 16avos en el alargue por 3 a 2 y de superar a los egipcios en tiempo regular tras una remontada histórica. El escenario será el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas City, un lugar que le sienta bien a la Albiceleste: allí debutó en la Copa del Mundo con triunfo por 3 a 0 frente a Argelia.

Los suizos llegan a esta instancia luego de finalizar primero en el grupo B por encima de Canadá, Bosnia y Qatar. En 16avos le ganó sin complicaciones a Argelia por 2 a 0, mientras que en octavos de final dejó en el camino a Colombia por penales (4 a 3) tras terminar 0 a 0 en los 120 minutos.

Argentina y Suiza se vieron las caras en siete oportunidades. La primera vez fue en el Mundial de Inglaterra 1966 con victoria para la Albiceleste por 2 a 0 con doblete de Luis Artime. Luego se vieron las caras en cinco amistosos entre 1980 y 2012, con tres triunfos argentinos y dos empates. El último enfrentamiento fue en los octavos del Mundial de Brasil 2014 que terminó por 1 a 0 con un gol agónico de Ángel Di María a los 117 minutos.

Si por el fútbol nos guiamos, la Albiceleste supera a los suizos por amplio margen. Cuenta con tres mundiales (1978, 1986 y 2022), 16 títulos de Copa América y dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos (2004 y 2008). Los europeos aún no conquistaron títulos en selecciones mayores y su máximo logro es la medalla de plata en los JJOO de 1924. Asimismo, este mundial lograron un hito para su país: volver a los cuartos de final luego de 72 años (Suiza 1954).

Und nun gegen den Titelverteidiger!

Et maintenant, face au tenant du titre!

E ora contro i campioni in carica! pic.twitter.com/B3a7tEH2Z8 — Nati (@nati_sfv_asf) July 8, 2026

Más de siete siglos de historia

Pero no todo es fútbol, aunque así quisiéramos. Suiza nació como Nación seis siglos antes que Argentina, en 1291, a partir de la suscripción de la Carta de la Confederación que integró a las comunidades de las tres comarcas Uri, Schwyz y Unterwald. Más de 500 años después, luego de ampliar su conformación con nuevos territorios y de sufrir las guerras europeas, napoleónicas e internas, los suizos crearon el Estado federal en 1848 que delimitó las fronteras actuales.

Actualmente está conformada por 26 cantones, con una superficie de 41.291 km² (similar a Jujuy) en donde viven unas 9,1 millones de personas y una densidad poblacional de 220 personas por kilómetro cuadrado, ampliamente superior a los 16 habitantes por km² que registra Argentina en sus más de 2.780.400 km². Harían falta 67 suizas para completar un territorio argentino.

Zúrich, su centro financiero, es el más poblado con más de 400.000 habitantes, por encima de su capital, Berna, ambas con menos personas por superficie cuadrada que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( 5.148 y 2.826 vs 15.150).

En 2025, al igual que Argentina y buena parte de los países, Suiza también registró un descenso en las cifras de natalidad. La tendencia inició en la década del 70' y continúa hasta el presente. En aquel entonces, la tasa de fecundidad se ubicaba en 2,04 nacimientos por mujer, cifra similar a la tasa de reemplazo de 2,1 hijos por madre. Actualmente, se ubica por en 1,4, según la Oficina de Estadísticas de Suiza (FSO). En el terreno rioplatense, el guarismo cayó desde el 3,3 en 1980 al 1,4 en 2024.

Suiza duplica el PBI de Argentina

El decrecimiento poblacional es un problema que enfrentan ambos territorios, pese a las grandes diferencias económicas que los separan. Suiza, por caso, cuenta con un Producto Bruto Interno (PBI) de u$s1,15 billones, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pese a ser una de las naciones más pequeñas del mundo (135 en el ranking global de superficies territorial), genera una riqueza que le permite ubicarse entre las 20 economías más grandes del planeta, en un podio conformado por EEUU, China y Alemania. ¿Argentina? Apenas unos lugares debajo, en el puesto 24 con u$s688.000, pero con más territorio y habitantes.

Siguiendo por la línea de la macroeconomía, los suizos registran un PBI per cápita de u$s126.177, cifra que lo ubica en el sexto puesto a nivel global que le permite posicionarse entre los seis países que más riqueza por habitante registran. Representa ocho veces y medio al de Argentina, que según estimaciones del FMI ronda los u$s14.707.

Su economía está apalancada por el sector de servicios, principalmente por el rubro bancario ya que es uno de los principales centros financieros del planeta por sus bajos impuestos. Históricamente fue identificada como una guarida fiscal debido a sus leyes de privacidad, pero desde 2018 puso fin al secreto bancario y actualmente colabora con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Inflación, desocupación y brecha salarial

En términos de inflación, Suiza registra tasas históricamente bajas desde mitad del siglo pasado, con un promedio anual de 2,2%. Los datos recientes reflejan un aumento interanual de apenas un 0,5%. En cambio Argentina mostró picos históricos en la década del 80' con subas de hasta 3079,5% en 1989. Recientemente, el máximo se ubicó en 211% en 2023. Desde entonces, con la llegada de Javier Milei, inició un período de descenso hasta el 33,2% en el marco de un fuerte ajuste fiscal que incluyó recortes en las jubilaciones, caída del consumo y cierres de más de 26 mil empresas.

La estabilidad suiza y el tamaño de una economía que se encuentra inserta en los flujos de intercambio comercial de la Unión Europea, bloque al que le exporta maquinaria (famosa por sus tornos de control numérico computarizado), productos químicos y relojes, entre otras cosas, le permite contar con una tasa de alta de empleo y apenas un 4,9% de desocupación. Entre mujeres, el desempleo afecta al 5,1%, mientras que en hombres es del 4,8%.

Sus trabajadores están dentro de los mejores pagos a nivel global con salarios anuales que rondan los 74.400 francos suizos (u$s92.120), con una brecha de un 13% entre hombres y mujeres. En Argentina, la desocupación es del 7,9%. Al igual que en Suiza, afecta más a las mujeres (8,3%) que a los varones (7,5%). Asimismo, según el último trimestre el 2025, el INDEC calculó una diferencia salarial del 29,6%: las mujeres cobran $959.030, mientras que los hombres perciben $1.352.247.

La pobreza y el alto costo de vida en Suiza

La Oficina de Estadísticas helvética mide la pobreza en base a ingresos, al igual que lo hace el INDEC en Argentina. De acuerdo a las cifras más recientes, el 8,1% no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir los altos costos de vida que enfrenta la sociedad suiza. En el país sudamericano, los guarismos son ampliamente más elevados (34,5%) e incluyen también a la indigencia, una problemática que no sufren los helvéticos.

Pese a tener cubiertas necesidades básicas como el acceso a una vivienda de calidad -mayoritariamente a través de alquileres elevados- o a los alimentos, el 45% de los suizos admite tener complicaciones para hacer frente al pago de los servicios o a la cobertura médica, según el Barómetro de Preocupaciones 2025 publicado por el banco UBS.

En Suiza el sistema de salud es totalmente privado y es obligatorio contar con un seguro que lo cubra. Cada ciudadano debe pagar una cuota mensual para cualquier tipo de atención cotidiana o urgencia, con precios mínimos que rondan los u$s370. Esta situación genera presión en las cuentas individuales y familiares, por lo que cada cantón otorga subsidios a quienes perciben ingresos bajos.

Argentina, a diferencia de los europeos, ofrece un sistema de salud tripartito: un tercio de la población se atiende en hospitales públicos, mientras que el 65,4% restante abona una cuota privada o hace uso de su obra social mediante aportes salariales. Sin embargo, su población enfrenta otros problemas de magnitud. El déficit habitacional afecta a 1.021.798 de familias que viven en condiciones precarias y necesitan una nueva vivienda, según Tejido Urbano en base a INDEC, mientras que las dificultades para acceder a alimentos o servicios hacen que la calidad de vida de un tercio de la sociedad esté por debajo de los estándares internacionales.

Desarrollo humano y disparidad de género

Frente a este panorama, el Informe sobre Desarrollo Humano 2025 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que evalúa nivel de ingresos, esperanza de vida y escolarización, ubica a Suiza en mejor posición que Argentina, aunque ambos comparten el grupo de países considerados de "Muy alto desarrollo humano".

Los europeos ocupan el tercer escalafón con un índice de 0.970 frente al puesto 47 de los argentinos (0,865). Registran mejor expectativa de vida al nacer con 84 años frente a los 77,4 de los rioplatenses y menos mortalidad infantil (8,5 por cada 1.000 nacimientos vs 3,6), aunque cuenta con un menor promedio de escolaridad prevista (16,7 vs 18,8 años), tiene mayor cifra de escolarización (13,9 vs 11,2).

La educación en Suiza es obligatoria, gratuita, universal y tiene una duración promedio de 12 años: empieza a los cuatro años de edad y concluye, generalmente, a los 15 años. El 95% de los estudiantes asisten a escuelas públicas.

A nivel de género Suiza también aventaja a la Argentina. Las helvéticas alcanzan los 13,6 años de escolaridad frente a los 11,5 de las argentinas, pero con una brecha menor en el Río de la Plata que en el país del viejo continente: los varones argentinos tienen medio año (0,6) menos de escolaridad que las mujeres, mientras que los suizos tienen medio año más (0,5) que las suizas.

En términos laborales, además de las diferencias de ingresos que en ambos países perjudica a las mujeres, también hay disparidad en el acceso al mercado del trabajo. Suiza registra mejores números de trabajadoras que Argentina: la tasa de participación de las helvéticas en el mundo laboral es del 62,6% frente al 53.2% de las rioplatenses. Además, ostenta menos brecha, aunque aún está lejos de la paridad: los hombres tienen 10 puntos más injerencia en el mundo laboral que las suizas, mientras que a las argentinas las separan 20 puntos.

De acuerdo al Indicador de Brecha de Género del Global Gender Gap Report 2025 elaborado por el Foro Económico Mundial, Suiza ocupa el puesto 17 del escalafón global con una tasa de 0.785. Argentina, en cambio, está posicionada 20 lugares abajo (37) con un índice de 0,762.

El país europeo registra mayor participación económica de las mujeres que sus pares de Argentina. También se destaca por sobre la Nación sudamericana en cuanto a mayor presencia femenina en puestos profesionales y técnicos y por mejores indicadores de igualdad salarial para tareas similares. Sin embargo, aún está lejos de cerrar la brecha de acceso al empleo y de ingresos, pese a ser una economía de potencia global con capacidad para promover transformaciones más profundas.

Argentina, con sus problemas acuestas, conserva uno de sus principales puntos fuertes. Gracias a la elevada representación femenina en el Congreso y en el gabinete nacional, se posiciona entre los veinte países con mayor paridad política del mundo. Actualmente, un 41% de las bancas del Congreso de la Nación están ocupadas por mujeres.

Según un análisis de la Unión Interparlamentaria (IPU Parline), Suiza registra 39,4% debido a que cuenta con 82 mujeres entre los 200 escaños del Consejo Nacional y 15 entre los 46 del Consejo de Estado.

Suiza, uno de los países más seguros del mundo

Suiza es, sin duda, uno de los países con mejores indicadores de calidad de vida del mundo. Eso se traduce también en bajas tasas de criminalidad. Según datos oficiales del gobierno helvético, registran apenas 0,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra que los ubica entre los 10 países con menos asesinatos en un ranking que lideran Qatar y Singapur (0,07), Omán (0,14) Japón (0,23), Hong Kong (0,38), Corea del Sur (0,48), Malta, Macao, Eslovenia e Italia con misma cifra que los suizos.

Argentina tiene una tasa superior con 3,6, pero es el guarismo más bajo de su historia y uno de los más bajos de América, la región más peligrosa del mundo con un índice promedio de 14,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi tres veces más que la media global (5). Por caso, los sudamericanos tienen menos víctimas por homicidios que EEUU (5,8), según los últimos datos disponibles de oficiales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Los registros helvéticos en materia de seguridad y su histórica neutralidad en conflictos bélicos que comenzó hace más de un siglo y se extendió hasta el presente -pese a brindar apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia, no forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)- la ubican en la tercera posición en el ranking del Índice de Paz Global (Global Peace Index) elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, por debajo de Islandia y Nueva Zelanda.

Los argentinos comparten con los suizos la neutralidad en conflictos militares globales, pero su IPG empeoró en 2025 a raíz de la represión a las protestas contra el programa de ajuste de Milei: bajó 20 escalones desde el puesto 52 al 72. Se ubica por encima de EEUU (134), pero detrás de Uruguay (43), Chile (52) y Paraguay (64), otros países de la región.

"Esta tendencia estuvo estrechamente vinculada a la agitación política derivada del programa de austeridad gubernamental, que desencadenó protestas generalizadas a lo largo de 2025. En marzo de ese año, una protesta de jubilados en Buenos Aires fue reprimida violentamente por las fuerzas de seguridad, dejando cientos de heridos", señala el informe.