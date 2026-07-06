Y fue el último baile: España le ganó a Portugal, paso a cuartos y Cristiano Ronaldo se despidió de los mundiales + Agregar ámbito en









La Roja de Luis de La Fuente fue más en los últimos minutos y venció a Portugal con gol de Mikel Merino. Con la derrota, el astro luso cerró su participación en los mundiales.

Cristiano Ronaldo se despidió de los mundiales con Portugal, luego de la derrota ante España.

La Selección de España le ganó 1 a 0 a Portugal y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026. Ambos equipos fueron a buscar el resultado en los 90 minutos para evitar la prórroga y los de Luis de La Fuente lo consiguieron en el último minuto. Por otro lado, las cámaras se quedaron con la desazón de Cristiano Ronaldo por ser su último certamen mundialista con Los Lusos.

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Con este resultado, los españoles se aseguraron un lugar en la próxima fase que jugarán el viernes a las 15 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, contra el ganador entre Estados Unidos y Bélgica. Su rival se definirá este lunes a las 21 horas.

Lamine Yamal vs. Nuno Mendes, uno de los duelos de la tarde. @anpic4k La cronología del partido La selección portuguesa fue altamente superada en los primeros minutos, pero gracias a su arquero, Diogo Costa, pudieron mantener la valla en cero. Más allá de un gran sometimiento de los españoles, pudieron conseguir ciertas contras en tramos específicos del partido y hacer que Cristiano Ronaldo busque las oportunidades para rematar al arco. La más clara la tuvo de la mano de Nuno Mendes, a los 42 minutos, cuando estrelló un remate en el travesaño desde afuera del área.

España, por su parte, hizo pasar su juego por todas las posiciones, sin dejar que los lusos sepan por donde les iban a atacar: si iban por izquierda, con Alex Baena; si iban por derecha, con Lamine Yamal; y si iban por el medio, con Dani Olmo y Mikel Oyarzabal como variantes fijas para usar como referencia. Aunque en realidad, las cámaras se las llevó Unai Simón, que amplió su récord de mayor minutos con la portería imbatida en mundiales a 623 minutos, con un gran trabajo en los minutos finales ante las llegadas de Portugal.

El segundo tiempo del batacazo español Ya en el complemento, los portugueses arrancaron con la misma intensidad con la que terminaron la primera parte: presión con vigor y lanzar rápidamente a los extremos al ataque. Por otro lado, en zona defensiva Nuno Mendes le bloqueó todos los caminos a Lamine Yamal y lo neutralizó en la mayoría de los mano a mano. Tanta tensión había en los uno contra uno que a los 55 minutos el lateral del PSG sintió una molestia y salió reemplazado.

Mikel Merino, el héroe de España ante Portugal. @anpic4k Luego de la pausa de hidratación, ambos equipos se lanzaron al ataque e hicieron cambios ofensivos para no irse a la prórroga. Finalmente, a los 90 minutos las sustituciones de Luis de La Fuente dieron resultado: Ferrán Torres le dio un gran pase filtrado a Mikel Merino para que se meta dentro del área y defina con sutileza al palo derecho de Diogo Costa para poner el 1 a 0, y darle el pasaje a la siguiente ronda al conjunto español.