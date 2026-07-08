Argentina vs Suiza por el Mundial 2026: día, hora, estadio, formaciones y todo lo que hay que saber

La Selección argentina enfrentará al conjunto europeo por un lugar en las semifinales del Mundial 2026. Todos los detalles del partido.

Argentina y Suiza se enfrentarán por los cuartos de final del Mundial 2026 en busca de un lugar entre los cuatro mejores.

La Selección argentina jugará ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 con el objetivo de avanzar a las semifinales del torneo. La Albiceleste viene de superar a Egipto en octavos, mientras que el equipo europeo eliminó a Colombia por penales y llega invicto al duelo.

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El partido entre Argentina y Suiza se disputará el sábado 11 de julio de 2026 por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

El encuentro será uno de los cruces que definirá a los cuatro mejores equipos del torneo y marcará un nuevo capítulo entre ambos seleccionados, que ya se enfrentaron en el Mundial de Brasil 2014.

El duelo entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 tendrá los siguientes datos:

La Selección argentina afrontará un nuevo desafío mundialista ante Suiza por el pase a las semifinales.

La Albiceleste buscará seguir en carrera por el título frente a un rival que llegó a esta instancia después de dejar en el camino a Colombia en una definición por penales , tras igualar sin goles durante los 120 minutos.

El escenario será testigo del cruce por un lugar en las semifinales del Mundial 2026, donde Argentina intentará dar otro paso en su objetivo de defender la Copa del Mundo conseguida en Qatar 2022.

La FIFA todavía no confirmó al árbitro que dirigirá el encuentro entre Argentina y Suiza por los cuartos de final. La designación oficial se conocerá en los próximos días, antes del partido.

La Selección se prepara para enfrentar a Suiza en un cruce clave por la continuidad en el Mundial 2026. Foto: Selección argentina

Contra quién jugará Argentina si elimina a Suiza

El ganador del duelo entre Argentina y Suiza enfrentará en las semifinales al vencedor del cruce entre Noruega e Inglaterra.

Ese partido está programado para el miércoles 15 de julio a las 16.00 en el Mercedes-Benz Stadium, donde quedará definido uno de los finalistas del Mundial 2026.