¿Vuelve en 2024? La fuerte frase de Messi sobre jugar en el fútbol argentino

"Hoy no depende de mí. Tengo una familia, depende de muchas cosas. Acabo de tener un cambio muy grande en mi vida, el cual me costó muchísimo no solo a mi sino a toda mi familia", explicó.

Y este cambio no sólo lo adjudicó ante una posible llegada al fútbol argentino, sino también cuando se fue de Barcelona a París, ya que reveló que estaba totalmente negado a ir a Francia, que fue algo "muy de repente" y que a todos les costó muchísimo adaptarse a su nueva vida allí.

¿Qué le faltó para jugar en River?

En otro tema, pero siguiendo la línea del ámbito local, 'Leo' explicó como fue su fallida llegada a River en el 2000, cuando realizó una prueba exitosa con el club de Núñez, pero después se fue a Barcelona.

"En River hice una prueba y me dijeron de volver. Me iban a pagar el tratamiento pero que tenía que sacar el pase de Newell´s. Ni lo intenté porque sabía que era imposible", precisó.