Lionel Messi, la leyenda viviente del fútbol, cumple 38 años

Rápidamente deslumbró con el conjunto “Blaugrana”, donde es ídolo absoluto gracias a los 672 goles y a las 269 asistencias que entregó en 778 partidos. Además, en dicha institución ganó 25 títulos locales (10 Ligas, 7 y 8 Supercopas) y otros 10 internacionales (4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes) y deleitó con jugadas inolvidables que quedarán grabadas para siempre en la memoria tanto de sus hinchas como de los hinchas del fútbol.

Su historia con el Barcelona se terminó en el 2021, cuando no pudo llegar a un acuerdo para renovar su contrato y recaló en el Paris Saint-Germain de Francia.

Pese a ser recibido prácticamente como un Dios en el equipo de la capital francesa, estuvo allí durante dos temporadas en las que no la pasó para nada bien.

Justamente el PSG será su rival en los octavos de final del Mundial de Clubes, un partido que tendrá mucho morbo tras su salida del club parisino a mediados del 2023. El propio Messi declaró que no la pasó bien en Francia y que ahora está muy a gusto en Miami.

En lo que respecta a la Selección argentina, la historia de Lionel Messi no fue para nada fácil. Aunque ganó el Mundial Sub 20 en 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Messi fue criticado durante muchísimos años por no ganar títulos con la mayor, cayendo además en cuatro finales: las de la Copa América 2007, 2015 y 2016 y la del Mundial de Brasil 2014.

Pero todo cambió para Messi el 20 de julio del 2021, cuando la Selección argentina le ganó a Brasil en el Maracaná para levantar la Copa América y cortar con la sequía de 28 años sin títulos. A partir de allí todo se convirtió en un sueño para la “Pulga”, que no conforme con esto guió a la “Albiceleste” hacia las consagraciones en la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024 de Estados Unidos.

Su próximo objetivo es el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, al que llegará con casi 39 años.