Mundial 2030: Rosario Central presentó su postulación para ser sede en Argentina y sacarle el lugar al Monumental + Agregar ámbito en









El equipo rosarino buscará ser la casa de una cita mundialista por segunda vez en su historia y aprovecharán para aumentar 5.000 espectadores en su estadio.

El Gigante de Arroyito para el Mundial 2030 y el enfrentamiento contra el Estadio Monumental. Rosario Central

Rosario Central presentó un proyecto este martes para que el Estadio Gigante de Arroyito sea una de las sedes para el Mundial de 2030. Con la intención de que la Selección argentina vuelva a pisar su cancha en uno de los torneos más prestigiosos de la historia, subieron los detalles del gran proyecto a futuro.

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En cuanto a la reestructuración, se crearían dos nuevos estacionamientos por la masividad de personas que asistirían al evento, nuevas entradas al estadio con una fachada totalmente remodelada y acceso fluvial, y con la posibilidad de que 42.000 personas puedan obtener su respectivo asiento, mientras que 10.000 irían a las populares.

Rosario, preparada para ser sede del Mundial 2030. Cabe recalcar que la cita mundialista se llevará a cabo en seis países: Argentina, Uruguay y Paraguay, de Sudamérica, mientras que España y Portugal representarán a Europa, y, por último, Marruecos a África. De esta manera, con el torneo de 2034 confirmado en Arabia Saudita, la intención de la FIFA es que el certamen regrese lo más pronto posible a Estados Unidos gracias al rendimiento económico que generó el último evento en Norteamérica.

Por otro lado, en el video que subió “El Canalla” a sus redes sociales, atribuyeron la necesidad de traer la copa a su casa por contar con figuras icónicas para el fútbol en la provincia, como Ángel Di María, César Luis Menotti, Diego Armando Maradona y Lionel Messi, siendo que estos dos últimos cuentan con pasado en Newell's.

El gigante de Arroyito con su remodelación final. Rosario Central. Dentro del mismo, aprovecharon el antecedente de ser sede en el Mundial de Argentina 1978, en donde la Selección Albiceleste se consagró campeona y además vivió un partido vital en el Gigante.

El único encuentro que disputaron los dirigidos por Menotti en Rosario fue contra Perú, con la curiosidad de que este partido, años más tarde, sería el foco de conflicto entre la Copa del Mundo y la dictadura militar que estaba pasando el país en ese entonces. Pese a los rumores que continúan circulando, los locales ganaron 6 a 1 y se clasificaron a la siguiente instancia. La competencia que tiene el Gigante de Arroyito y el orden de prioridades para la FIFA Si bien desde Rosario están más que ilusionados con esta posibilidad, la realidad es que el estadio que más posibilidades tiene a día de hoy, si es que Argentina solo puede utilizar uno, es el Monumental. Gracias a su aprobación por parte de los jugadores de la Albiceleste y la cantidad de hinchas que pueden ingresar, parte como uno de los favoritos. Actual secretario general Adjunto de Fútbol y director de Desarrollo de la Conmebol. En relación con esto, este martes por la tarde habló Nery Pumpido, exarquero de la Selección y actual secretario general Adjunto de Fútbol y director de Desarrollo de la Conmebol, quien dijo: “Todavía no hay nada para el 2030. Solamente el tema de las tres sedes. Hasta ahora es un partido solo en cada una: en el Centenario, en River y en el nuevo estadio de Olimpia en Asunción”, aseguró. Y agregó: "Es donde se podría jugar un solo partido. Eso podría variar si hay 64 equipos, como se está pidiendo. Hay muchos temas antes en FIFA, a lo mejor a futuro puede haber noticia", concluyó.