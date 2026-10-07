El día después de Lionel Messi: cómo será el futuro de la Selección argentina + Agregar ámbito en









Luego de pasar un martes histórico, el combinado dirigido por Lionel Scaloni tendrá que poner la vista al frente y ya se prepara para la próxima fecha FIFA.

La Selección argentina ya tiene confirmada la próxima fecha FIFA. La primera sin Lionel Messi. X

La Selección argentina vivió un momento histórico en la noche de este último martes, gracias a la despedida de Lionel Messi del equipo, aunque tendrán que pasar la página rápidamente para poner la cabeza en el futuro y comenzar a buscar un nuevo líder futbolístico dentro del terreno de juego.

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De cara a los partidos más cercanos, la Albiceleste ya sabe en qué plazo se van a dar los próximos amistosos de la fecha FIFA, aunque sin rivales, ni horarios o cancha confirmada. Hasta el momento, el máximo ente del fútbol confirmó que la pausa venidera por selecciones será en noviembre y está estipulado para que se lleve a cabo entre el lunes 9 y el martes 17.

La Selección ya sabe cuando volverá a jugar por primera vez sin Messi. Después de que en esta ocasión se jueguen tres amistosos seguidos por juntar las fechas de septiembre y octubre, el mes que viene todo volverá a la normalidad y se jugarán un máximo de dos, aunque en el futuro no descartan que se puedan volver a unir los calendarios para tener más partidos en un tramo.

Respecto al rendimiento de la Selección argentina en los últimos amistosos, el saldo fue más que positivo. El primer encuentro desembocó un 4 a 0 a favor frente a Bolivia, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y los dos últimos en el Monumental también terminaron en goleada: 7 a 0 contra Burkina Faso y 3 a 0 ante Benín, partido que incluyó un gol del retirado Lionel Messi.

El futuro de Scaloni, cada vez más cerca de resolverse Si bien el tema del momento para tratar fue el adiós de Messi, uno de los focos a partir de ahora será la posible renovación de Lionel Scaloni en el cargo. A pesar de que todavía no se pudo reunir con Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el entrenador ya le dejó varios guiños para empezar a entablar conversaciones al respecto.

“He decidido intentar llegar a un acuerdo. Si no veía la posibilidad de competir o armar algo lindo no hubiera abierto la chance de sentarme a hablar”, aseguró el pujatense en conferencia de prensa cuando fue consultado. Lionel Scaloni, cerca de renovar. Por otro lado, la renovación de su contrato no es de lo único que se está encargando, sino que también de la del plantel. En esta nueva fecha FIFA buscó convocar a varios chicos para comenzar el recambio generacional tras las salida de Lionel Messi y Nicolás Otamendi. Además, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Leandro Paredes todavía no resolvieron que harán en el futuro. En cuanto a los nuevos jugadores que comenzaron a sumar más minutos, estuvieron Agustín Giay, Leonel Flores, Tomás Palacios, Santiago Simón, Valentín Gómez, Ezequiel “Equi” Fernández, Franco Mastantuono, Román Vega, Gianluca Prestianni, Santiago Castro, Matías Solué y Nicolás Paz, quien fue el que más se lució en la serie de los tres amistosos y anotó un gol por partido. Nico Paz, una de las claves para la renovación. La incógnita que abre el jugador de Como es si será el sucesor de la N°10 de Messi, aunque el propio Scaloni reveló que eso se decidirá en el futuro.