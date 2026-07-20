El motivo por el cual Argentina jugaría las Eliminatorias para el Mundial 2030 pese a ser sede + Agregar ámbito en









Por segunda vez en la historia un país que hospedará una cita mundialista podría disputar el torneo a pesar de ya estar clasificada. Cinco países más sufrirán esta condición.

La Selección argentina está clasificada al Mundial de 2030, aunque resta definir como funcionarán las Eliminatorias Sudamericanas de la CONMEBOL.

Luego de perder la final del Mundial 2026 ante España, la Selección argentina ya tiene la mente puesta en lo que será la cita de 2030, en la que será la sede junto a Uruguay, Paraguay, España, Marruecos y Portugal. Por primera vez en la historia, habrá seis países y tres continentes distintos para disputar el certamen mundialista.

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Si bien estas selecciones ya están automáticamente clasificadas, la Albiceleste, junto con la celeste y los guaraníes podrían tener que disputar las eliminatorias de su confederación, aunque sin la necesidad de buscar puntos para jugar la Copa del Mundo, sino que el motivo sería otro. Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, dio pistas al respecto.

“Nosotros estamos clasificados ya al Mundial 2030, al igual que Uruguay y Argentina", dijo y luego agregó: "Las clasificatorias que se van a disputar, aparte de los 3 cupos y medio pendientes, en el orden de cómo culminen las Eliminatorias, se está proyectando un torneo con la UEFA, una especie de Nations League para poder disputar contra ellos".

El ente sudamericano tiene que definir como será el proceso de clasificación para 2030. La última vez que una anfitriona tuvo que disputar las eliminatorias para un Mundial fue Italia en 1934, debido a que en esa época no se clasificaba automáticamente y había que ganarse el lugar en la cancha. En esa oportunidad el combinado europeo sólo jugó un partido para hacerlo: le ganó 4 a 0 a Grecia en la ida y en la vuelta ambas federaciones pactaron un acuerdo económico, por lo que no se disputó.

Qué pasará con la Eliminatorias Sudamericanas A pesar de ya estar clasificada, la Argentina tendrá que jugar los 18 partidos estipulados en cada Eliminatoria para que no le pase lo mismo que a Brasil cuando les tocó ser sede en 2014, al tener que organizar amistosos con selecciones de menor nivel.

Ante esto, la CONMEBOL y las demás federaciones optarían por respetar estos partidos previos a la cita mundialista y, según anticipó Harrison, están proyectando la organización de un torneo para seguir aumentando el nivel, a pesar de que la Copa América 2028 sigue estando en el calendario. El Chiqui Tapia, una de las voces más fuertes en CONMEBOL. La intención del ente latinoamericano es crear una certamen similar al de la UEFA Nations League, a la cual accederían los mejor posicionados de la Eliminatoria y que serviría para incrementar el potencial de cada selección de cara al torneo mundial, en el cual participarían unas 64 selecciones, según dijo Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, a falta de una oficialización por parte de la FIFA. Existe una fuerte especulación de que las Eliminatorias pierdan nivel de exigencia. Para el Mundial de Norteamérica, CONMEBOL contó con seis cupos directos y uno de repechaje, es decir, siete plazas posibles. Para la siguiente edición ya hay tres selecciones sudamericanas clasificadas automáticamente. Teniendo en cuenta que actualmente participan diez países y clasifican seis, si se aumenta el cupo de participantes al Mundial casi todos las selecciones podrían jugar la Copa del Mundo. La Seleccion argentina unida. A falta de confirmaciones por parte de la FIFA y de como serán con exactitud las clasificaciones el próximo torneo de 2030, en Sudamérica perdería mucho sentido que se jueguen por la casi participación asegurada de todas las selecciones.