Los jugadores que buscará repatriar River en 2023: quiénes son los apuntados

Además, en las últimas horas se conoció el interés por el delantero colombiano Rafael Santos Borré, dado que el representante afirmó que existen chances de que se sume a préstamo.

"El jugador fue el primero en saber de esta chance: le comentamos y él nos dijo ´vamos a intentarlo´. Luego pueden suceder muchas cosas: puede ser hoy no y mañana sí. River sería un muy buen lugar para Rafa", señaló Martín Aráoz en declaraciones a TyC Sports.

Asimismo, agregó: "River tiene chances porque esto no es cuestión de dinero sino de buscar lo mejor deportiva y económicamente. A mí me gustaría que esté acá. Cuando uno quiere hacer una negociación, se llega a un acuerdo con las formas. A veces es imposible porque el valor del jugador no llega a las posibilidades del equipo que lo busca. Veremos qué va pasando".

"En la conversación que tuvimos con el director deportivo (del Eintracht Frankfurt de Alemania), la postura era que aceptaba ofertas de compra. Nosotros le planteamos la importancia de acercar otras ofertas y esa fue la última conversación", cerró el agente.

Por otra parte, el equipo que ya repatrió a Jonatan Maidana, Emanuel Mammana, Leandro González Pirez y Juan Fernando Quintero, entre otros, intentará concretar las vueltas del mediocampista Manuel Lanzini, a quien le quedan seis meses de contrato en el West Ham de Inglaterra, y del defensor Ramiro Funes Mori, que ya fue buscado en este mercado de pases.

Otros que se encuentran en el radar son el extremo Roberto Pereyra, capitán del Udinese de Italia, y el atacante Sebastián Driussi, al tiempo que para más adelante en River sueñan con Rafael Falcao García, Lucas Alario y Gonzalo "Pity" Martínez.