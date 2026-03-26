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En sus redes sociales River publicó un nuevo posteo sobre cómo seguirán los trabajos en el Estadio Monumental, que incluye la refacción del techo y la ampliación de las tribunas.

River mostró los planos de cómo serán las obras para techar el Estadio Monumental

Tras oficializar la ampliación y el techado del Estadio Monumental, River sigue dando pasos hacia delante y esta jornada compartió en sus redes sociales los planos de las obras que se vendrán.

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La dirigencia que tiene como objetivo colocar una estructura perimetral de 100 columnas en "V" para sostener una nueva tribuna que tendrá 16 mil nuevas ubicaciones y el flamante techo.

De esta manera, la casa del "Millonario" pasará a albergar a un total de 101.000 espectadores, convirtiéndose en el segundo estadio más grande del mundo a nivel clubes. Esto se distribuirá en 77.000 plateas y 24.000 populares.

Pasando al formato del techo, tendrá una cubierta metálica acústica más una membrana traslúcida. Además, se le pintará la banda roja por encima para que tenga los colores de la institución.

A continuación, te mostramos las fotos que compartió River en sus redes sobre las nuevas torres de escaleras con ascensores y columnas metálicas. Además, la fachada, la cubierta metálica acústica, la membrana traslúcida y la banda roja sobre el techo.

.Así será la nueva tribuna y el techado del Estadio Monumental: image image image image image image image image image image image image image image